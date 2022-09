Mia Negovetić o provokativnom videu: 'Svi me pamte kao malu curicu'

Miljenica publike Mia Negovetić (19) već neko vrijeme iznenađuje javnost promjenama u izgledu, a u posljednjem spotu bila je samo u trikou boje kože, čime je dodatno šokirala fanove.

Početkom godine krenula je s promjenama kada se prvi put pojavila s pirsingom u nosu, a nakon toga i tetovažom na rebrima. A u srpnju je svoju svijetlu kosu obojila u crno.

Foto: Mauro Licul

''To je možda ljudima teško prihvatiti, s obzirom da sam na sceni od 11 godine. I pretpostavljam da je to možda najveći problem, jer me svi pamte kao malu curicu koja pjeva himnu. U biti je to uvijek neka vodilja ljudima'', kazala je Mia za IN magazin, i dodala: ''Rijetko kada se prisjećam života prije scene. Nekako kao da sam oduvijek na sceni. Rođena i bačena na scenu. To je ono što sam oduvijek htjela, od malih nogu sam sanjala da budem na sceni. Da pjevam pred ljudima da im prenesem nešto, što god to bilo''.

Prošlo je već devet godina otkako je Mia na sceni, a više ne pjeva dječje pjesme, već stvara svoj prvi autorski album.

''Krenula sam u tom smjeru iako ja ni sama ne znam koji je to smjer, ne znam odrediti žanr svoje pjesme, ne bi rekla da je pop čisti, ima element svega, to je u biti bila čista moja inspiracija koja je došla u tom trenutku, tako je i došlo do promjene. I, da, promijenila se! Ne samo žanrovski, već i izgledom. Voljela bi da naglasak nije na boji njezine kose, tetovaži, pirsingu ili odjeći. I upravo o tome govori u pjesmi 'Mijenjam se''.

A progovorila je i o ljubavi.

''Ne znam što bi da nemam njegovu podršku svaki dan. Mi smo se stvarno, baš smo se našli. Dva umjetnika, i međusobno se podržavamo, poštujemo i mislim da je to najvažnije'', zaključila je.

VIDEO>>Anđa Marić: Ljudi su mislili da sam pijana jer od bolesti nisam mogla hodati. Jedna je gospođa rekla: 'Vidi je kakva je, nije ni čudno da su joj uzeli dijete...'