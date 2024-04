Melkior Bašić uhvaćen u društvu zgodne voditeljice, slikao se i sa sportskim legendama

Popularni domaći chef Melkior Bašić, nakon što ga je domaća javnost upoznala u ulozi člana žirija kulinarskog showa MasterChef, otišao je u privremenu medijsku ilegalu. Sada su ga objektivi kamera ulovili na humanitarnom šahovskom turniru poznatih za pomoć dječjim bolnicama održanom u zagrebačkoj konobi Mašklin i Lata.

Sudeći prema dostupnim fotografijama, kuhar se odlično proveo u društvu brojnih poznatih osoba, a samo s jednom osobom je pozirao samostalno za fotografiju. Radi se o zgodnoj voditeljici Ani Radišić, pored koje je Bašić razvukao osmijeh od uha do uha. Bivša dugogodišnja novinarka RTL-a od 2020. ima vlastiti podcast u kojem gostuju razne inspirativne osobe iz društvenog i javnog života. Fotografiju chefa i voditeljice možete pogledati u galeriji.

Foto: Melkior Bašić/Instagram

Sudjelovanjem na humanitarnom turniru pohvalio se i na društvenim mrežama. Preko Instagram priče podijelio je sliku na kojoj za istim stolom sjedi s proslavljenim sportašima, vaterpolistom Dubravkom Šimencom i nogometašem Silviom Marićem, te glumcem Filipom Jurčićem. Vesela grupa spremno se namjestila za fotografiranje, a uz fotografiju stoji opis "Desna strana pobjednici, lijeva strana pravi igrači", sugerirajući da su on i Šimenc u šahovskom dvoboju izvukli deblji kraj.

Galerija: Kate Middleton omiljena je članica kraljevske obitelji, ovo su njena najbolja izdanja

Melkioru je MasterChef posluži kao izvrsna odskočna daska u karijeri, a za vrijeme trajanja showa stekao je laskavu titulu "gospodin fatalni", o kojoj se izjasnio za portal Showbuzz i ispričao što na sve kaže njegova supruga: - Gospodin fatalni, hahaha! Što da kažem na to? Supruga se smije tome i kaže "Onaj moj fatalni, dođi ovdje, imaš zadatke u kući". I dalje sam ja Melkior koji je njezin suprug, a ona moja supruga. Imao sam puno nadimaka, i dan danas ih imam, a koje vi ne znate i nećete ih ni saznati! Ali fatalni, zanimljiv je nadimak, ne znam po čemu fatalni, ali dobro", izjavio je dobro raspoloženi chef.

Podsjetimo, član MasterChefova žirija dolazi iz kulinarske obitelji, a uoči završetka sezone otvorio se o bratu Zlatku koji trenutačno radi kao chef u jednom restoranu u Bihaću: - Mi se međusobno volimo povremeno pikati, nazovimo to tako, malo podbadati. Prije je bio pokojni tata taj koji me je uvijek malo kritizirao, a sada se više brat i ja prepucavamo tko je bolji. Mama je isto tu, kada nešto skuham pa joj se ne sviđa, popljuje me, kaže da ništa ne vrijedi i da bacim psima. Tako da je obitelj uvijek najviše kritična, budimo realni - progovorio je za Dnevnik.hr.

Vezani članci:

Gostujući u Večernjakovoj emisiji "U povjerenju by Neven Ciganović" otkrio i da se tijekom karijere susreo s time da su mu pojedini gosti vratili jelo, a otkrio je i kako je reagirao u tim trenucima: - Bilo je grešaka na početku. Jedan gost vratio mi je odlično jelo koje sam napravio i nije mi bilo jasno zašto. Doslovno sam izgorio, u sebi opsovao sve živo, ali na kraju kad pogledate, ne možete ništa promijeniti. Mi smo uslužna djelatnost, služimo gosta i moramo se tome prilagoditi. Nikada nisam jelo koje je odneseno sa stola podvaljivao kao novo. To se odmah primijeti, a u takvim situacijama ne bih se dobro osjećao jer poštujem svoje goste. Tko god mi dođe, gledam ga kao da je došao u moj dom. Kad ne valja, ne valja. Ispričam se i to je to - priznao je Bašić.

Svestrani chef Melkior Bašić, koji je svoje radno iskustvo stjecao u 96 kuhinja u Hrvatskoj i inozemstvu, a stažirao je u luksuznim restoranima s Michelinovim zvjezdicama i preporukama u francuskom gradu Bordeauxu, među kojima su i Restaurant le Prince Noir, Lormont, Restaurant La Cape, Cenon te Restaurant L'Oiseau Bleu, a potom dvije godine bio zaposlen na poziciji executive chefa u boutique hotelu Alhambra & Villa Augusta (restoran Alfred Keller) na otoku Lošinju, pažnju velikog dijela javnosti prije tri godine privukao je svojim angažmanom na Novoj TV.

Video: Dalibor Matanić oglasio se o uznemiravanju žena pa obrisao profil na Facebooku