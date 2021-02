Meghan Markle osjeća mučninu zbog knjige koja je izašla, polusestra napokon otkrila istinu o odnosima u obitelji

Samantha Grant, 56-godišnja polusestra vojvotkinje od Sussexa Meghan Markle, napokon je dovršila knjigu/memoare "The Diary of Princess Pushy's Sister Part 1", koje je pisala tijekom 2016. godine.

- Knjiga od 330 stranica razotkrit će skrivene tajne obitelji Grant-Markle, ali i pravu istinu o kraljevskoj bajci koju navodno žive Meghan i princ Harry... Stvari nisu uvijek onakve kakve se čine, u svijetu u kojem društvene etikete definiraju tko smo, kako živimo i kako se međusobno doživljavamo... Ponekad je istina čudnija od fikcije - najavila je izdavačka kuća Barnes & Noble.

Vojvotkinja je, prema izvorima, vrlo uznemirena zbog knjige, te joj je "zlo od svega što joj polusestra radi iza leđa, doslovce osjeća mučninu i bol u želucu".

Meghan i Samantha su se posljednji put vidjele prije 13 godina. Ovo nije prvi put da je Samantha kritična prema njoj jer je i ranije govorila negativno o njoj. Naime, nazivala ju je "plitkom društvenom penjačicom" te "neljudskom vojvotkinjom od gluposti" koja se ciljano i proračunato udaljila od vlastita oca, ali i drugih članova obitelji, a to spominje i u novoj knjizi. Na 330 stranica sada je razotkrila skrivene tajne svoje obitelji, progovorila o njihovom disfunkcionalnom odnosu te o odnosima u kraljevskoj obitelji.

No, ono što je zanimljivo iz knjige jest i to da Samantha piše koliko je obožavala Meghan dok su bile male. Opisuje ju kao predivno dijete, a njih dvije u djetinjstvu su gotovo uvijek bile zajedno. Međutim, zamjera joj to što je Meghan jednom rekla kako joj je kraljevska obitelj poput obitelji koju nikad nije imala.

Inače, Samantha je najavila i objavljivanje druge knjige koja će se zvati "U sjeni vojvotkinje".