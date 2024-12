Marko Grubnić pokazao kako je svoj dom pretvorio u pravu božićnu bajku

Stilist Marko Grubnić već tradicionalno prije božićnih blagdana na Instagramu pokaže kako je uredio svoj dom.

Kao strastveni ljubitelj luksuza i estetike, Grubnić je i ove godine nadmašio sva očekivanja, pretvorivši svoj već impresivan životni prostor u čarobno božićno carstvo koje oduzima dah. Svaki kutak njegovog doma odražava njegov besprijekoran ukus, nevjerojatnu kreativnost i neumornu posvećenost i najsitnijim detaljima.

"Moj dom već diše pravom božićnom čarolijom... Danima uživamo u ovoj magičnoj predblagdanskoj atmosferi koja ispunjava svaki kutak našeg prostora. Sreća je veća kad se dijeli, a večeras će dosegnuti svoj vrhunac jer nam dolaze dragi prijatelji na večeru, što me posebno veseli. Za savršen ugođaj, nisam mogao odoljeti pa sam zamolio i samog djeda Božićnjaka da mi pomogne urediti i ukrasiti stol. HoHoHo", napisao je Marko uz video koji prikazuje kako s pažnjom i strašću dodaje završne detalje i postavlja hranu na raskošno uređen blagdanski stol.

Snimka otkriva da u uređenju Markovog doma dominira elegantna bijela boja, stvarajući dojam zimske idile. Nekoliko pažljivo odabranih i strateški postavljenih božićnih drvaca, ukrašenih blistavim svjetlucavim lampicama i nježnim slojem umjetnog snijega, dodatno pojačava osjećaj zimske čarolije. Centralni dio prostora zauzima raskošno postavljen blagdanski stol koji oduzima dah. Stol krasi mnoštvo pažljivo odabranih kristalnih detalja i ukrasa, među kojima se posebno ističe impresivna blistava figura jelena, stvarajući dojam nenadmašne elegancije i profinjenosti. Svaki element na stolu pažljivo je odabran kako bi se stvorio savršen sklad boja i tekstura. Elegantne visoke svijeće, strateški raspoređene po stolu, svojim nježnim i toplim sjajem dodaju dozu intimnosti i romantike, dodatno pojačavajući čarobnu atmosferu koja prožima cijeli prostor. Svaki detalj, od pomno odabranog posuđa do najsitnijih ukrasa, svjedoči o Markovoj strasti prema savršenstvu i njegovoj sposobnosti da stvori istinski nezaboravno blagdansko okruženje.

GALERIJA: Novi hrvatski Superstar je Karla Miklaužić

Marko je u nedavnom intervjuu za Večernji list govorio o tome što ga pokreće, ali i što je sve spreman učiniti zbog ljubavi.

- Ljubav pokreće svijet, pa tako i mene. Ne mogu zamisliti život bez ljubavi... Sretan sam u ljubavi, zaista. Kada sam se u životu jako trudio, nisam imao sreće u ljubavi, to jest bar je tako izgledalo. Onog trenutka kada sam sve pustio i prestao se opterećivati, prestao bezglavo tražiti, sve je došlo idealno baš onako kako sam do tada samo maštao da želim. Iz svog iskustva mogu reći da za sve u životu, pa tako i za ljubav, treba željeti, treba čak negdje i zapisati svoje želje, točno i jasno, a onda te želje samo pustiti u svemir. Zakon privlačenja učini da se točno to dogodi...

Ovo što sam sada rekao je temeljeno na stvarnim događajima. Ovo je moje iskustvo... Ali, kada se ljubav dogodi, spreman sam na sve, volim i jako mi je važno u partnerskom odnosu da se druga strana osjeća dobro. Volim puno toga lijepog činiti za osobu koju volim, imam jednu brižnu crtu u sebi, tako da se baš volim brinuti za nekoga. Volim priređivati iznenađenja, volim poklanjati, volim lakoću življenja i dobar humor u vezi, ali ne bih nikada forsirao ljubav ako to nije na prvu i ako je ne želimo sada, odmah... Sve to onda nije to. Strast je jako važna, jednako važna kao i ljubav, rekao je Grubnić.

VIDEO: Ivana Kekin: Gledala sam Mjenjačnicu i rekla: Ovo je tip za kojeg ću se udati