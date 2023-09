Marko Grubnić otkrio tko su mu najbolje odjevene Hrvatice: 'Severina jako pazi na to'

Stilist Marko Grubnić na popisu svojih klijentica ima najpoznatije Hrvatice, a nikada do sada nije htio izreći imena za koje smatra da se nalaze na njegovom popisu najbolje odjevenih. No, nagovorili su ga iz zadovoljne.hr te je rekao koje Hrvatice smatra visoko na popisu.

Naglasio je da inače izbjegava ovakve liste i izgovaranje konkretnih imena jer smatra da, kako kaže, "svaka roba ima svog kupca i tko sam ja da nekome sudim".

- Ja volim recimo privatno i kako se moja Maja oblači, obožavam kako se oblači recimo Nina Badrić, ta njena ležernost, ta spontanost, sigurno ju dovodi na listu najbolje odjevenih Hrvatica - rekao je Marko s popisa njegovih klijentica, pa je ovaj put krenuo sa Severinom.

- Severina je zaista osoba koja jako pazi na svoj stil. Jako njeguje taj svoj stil godinama. Imala je razne faze kao i njena karijera, kao i njene pjesme. Međutim, ona stilski jako, jako dobro prati sve to skupa, svoju karijeru. Ona je uvijek savršeno sređena. Uvijek ima nekakve zanimljive komade, dizajnerske torbe, cipele koje uvijek nekako miješa, kombinira. Ja mislim da je to ključ svakog dobrog stila. Upravo ta kombinacija, ta modna igra, ta modna neopterećnost, jer zaista u modi je sve dozvoljeno i to Severina jako, jako dobro zna - komentirao je Grubnić.

Iduću je imenovao dizajnericu Marinu Matić.

- Evo usudit ću se reći da nikada nisam vidio Marinu da nije sređena tip-top od glave do pete, ali ona ima taj moment te igre, te neopterećenosti, te ležernosti, kaže Marko i dodaje da Marina na sebi uvijek imam sjajne komade, ali njezina energija i opuštenost su te koje stvaraju dobar stil - kazao je i potom izdvojio još jednu svoju prijateljicu - Tatjanu Dragović. Osim nje, izdvojio je i Branku Krstulović, ali i mladu glumicu i manekenku Emu Mur.

- Nedavno smo na Filmskom festivalu u Veneciji svi ostali ugodno iznenađeni i ponosni na našu Hrvaticu Emu kako je izgledala, kako je šetala tim tepihom - komentirao je.

