Mario Valentić i Antonia Matković Šerić prvi napustili 'Zvijezde pjevaju', Mila Horvat izvedbom oduševila žiri

U drugoj emisiji 11. sezone HRT-ova showa 'Zvijezde pjevaju' zvijezde i njihovi mentori natjecali su se pjevajući pop i rock hitove, a emisiju je napustio i prvi par. Show su prvi napustili... koji su osvojili najmanji broj bodova. Glazbeni gost večerašnje emisije bio je bivši pobjednik Dino Jelusić koji se u showu natjecao s Tarom Thaller.

Publici i žiriju i ove subote predstavili su se sportska novinarka Mila Horvat i Lara Antić Prskalo, glumica Jelena Miholjević i Zoran Prodanović Prlja, Influencer Marco Cuccurin i Mia Negovetić, kineziolog i glumac Mario Valentić i Antonia Matković Šerić, književnica i prevoditeljica Ivana Šojat i Goran Bošković, novinarka Matea Šeparović (ex Dominiković) i Bojan Jambrošić, glumac Goran Grgić i Ivana Kindl, glumac Domagoj Janković i Alen Đuras.

Parove je i ovog puta ocjenjivao žiri u kojem su Danijela Martinović, Marko Tolja i Mario Lipovšek Battifiaca.

Emisiju su otvorili Mario Valentić i Antonia Matković Šerić s pjesmom "Ne zovi mama doktora" autora Jasenka Houre. Danijela Martinović poručila je Mariju da se vidi napredak od prošle emisije jer se opustio. Za svoju izvedbu dobili su 12 bodova.

Foto: Dario Njavro/HRT

Nakon njih na pozornicu su stigli Domagoj Janković i Alen Đuras. Ovaj dvojac izveo je pjesmu "Jugo", a Marko Tolja istaknuo je kako je Domagoj u pjesmi previše recitirao. Unatoč tome od žirija su dobili 15 bodova.

Foto: Dario Njavro/HRT

Goran Grgić i Ivana Kindl izveli su pjesmu 'A ti još plačeš' od Gorana Bareta i Majki. Mario Lipovšek Battifiaca osvrnuo se na nastup. Naglasio je da su Ivana i Goran odabrali odličnu pjesmu, a za svoj nastup dobili su 17 bodova.

Foto: Dario Njavro/HRT

Idući su na pozornicu stali Matea Šeparović (ex Dominiković) i Bojan Jambrošić. Otpjevali su pop pjesmu "Price Tag"

Marko Tolja kazao je kako su i večeras odlično pjevali, kao i prošlu subotu, dok je Battifiaca istaknuo kako je od njih očekivao više s obzirom na to što su pokazali u prošloj emisiji. Prošle su subote, prema bodovima žirija bili su najbolji, a večeras su osvojili 19 bodova.

Foto: Dario Njavro/HRT Jelena Miholjević i Zoran Prodanović Prlja otpjevali su rock pjesmu "Song 2". Mario Lipovšek Battifiaca rekao je da se Jelena u ovom žanru jako dobro snašla. Za rockersku izvedbu žiri ih je nagradio sa 17 bodova.

Foto: Dario Njavro/HRT Šesti par večeras bile su Mila Horvat i Lara Antić Prskalo. One su otpjevale pop skladbu "You Know I'm No Good" od Amy Winehouse. Danijela Martinović pohvalila je izvedbu Mile Horvat. Za svoj nastup večeras osvojile su od žirija 21 bod.

Foto: Dario Njavro/HRT

Nakon Mile i Lare pred žiri su stali Ivana Šojat i Goran Bošković s pjesmom 'Poison'. Marko Tolja naglasio je da Ivana ima "genijalnu rašpu", i da njezina boja glasa odlično odgovara uz ovu pjesmu. Ivana i Goran osvojili su 16 bodova.

Foto: Dario Njarvo/HRT

Zadnji su na pozornicu stali Mia Negovetić i Marco Cuccurin s pjesmom Novih fosila 'Bilo mi je prvi put'. Danijela Martinović naglasila je kako su je Marco i Mia večeras kupili, čak su joj i oči pomalo zasuzile. Marko i Mia osvojili su 18 bodova od žirija. Na posljednjem mjestu večeras su završili Mario i Tonka, dok su na vrh zasjeli Mila i Lara.

Foto: Dario Njavro/HRT

