Marijana presretna napretkom svog sina: Zadnja dva tjedna baš se dogodio mali skok

Glumica Marijana Mikulić nedavno je javno pričala o problemima u razvoju koje ima njezin najmlađi sin i ispričala je kako maleni Jakov ne govori, ne gleda u oči i ne odaziva se na svoje ime. Opisala je put kroz koji je prošla s Jakovom do potrebne terapije i tijekom zadnjih dana dobila je mnogo upita o ovoj temi i odlučila je odgovoriti na neka od pitanja na svom Instagramu.

- Prvo moram svima reći da ja niti sam školovana niti se kada bavila, niti je moje područje djelovanja razvoj govora i razumijevanja. Ja sam samo majka djeteta u potrebi, koja radi sve da mu da maksimum koji može, da on izvuče za sebe najbolje što može.

Nema čarobnog štapića, recepta, doktora. Prva stanica je Vaš pedijatar, uputnice i naručivanje, gdje već dijete sa određenom poteškoćom treba, i traženje terapije na koju će dijete dobro reagirati. Ja osobno sam dobila zilijun preporuka, savjeta, iskustava. Ali sam ja ta koja je na kraju sve to rezimirala, donijela odluke i krenula. Pa ću vam reći što i kako mi radimo, a vi svatko ipak mora za sebe, sabrati i oduzeti sve, donijeti odluke koje misli da su najbolje za vaše dijete,o krenuti. - poručila je glumica. U nastavku je napisala i kakva terapija pomaže Jakovu i gdje sve ide na vježbe i terapiju.

- Jakov ide na floortime kod edukacijskog rehabilitatora u Kabinet Kvačica, te kod logopedice za ranu intervenciju u centru Blaži. Divni ljudi,tako predano rade,i Jakov jako lijepo reagira. A ja primjenjujem doma ono što nam oni pokažu na terapijama. Nekad su to manji nekad veći koraci, ali stalno, imam osjećaj da ide naprijed. A zadnja dva tjedna baš se dogodio mali skok. Počeo je reagirati na drugu djecu. Npr bili su nam rođaci koji su bili i prije par mjeseci i tada ih nije uopće doživio. A sada kad su došli bio je izvan sebe od sreće, pljeskao, veselio se djeci. Baš vidna razlika. Počeo je pružati rukicu kada nešto želi, još ne uvijek ali sada jako često, a prije dva dana je čak na moj poticaj pokazao prstićem. Za nas su to veliki uspjesi, a po riječima floortime terapeuta i logopeda, i za njih također. Jako sam zadovoljna,i kako oni rade i kako on kroz taj rad napreduje. - sretna je Marijana zbog napretka svog najmlađeg sina. Već ranije je pisala kako se u našim zdravstvenim ustanova dosta dugo čeka na red za odgovarajuću terapiju i zbog toga je privatno odvela sina na terapije.

- Sve privatno, sve sami plaćamo, i srce me boli od pomisli na sve one koji si to ne mogu priuštiti, a isto žele svom djetetu pomoći.

Ali, u ovakvim slučajevima se na naš zdravstveni sustav ne možete osloniti, ako ne znate prave ljude na pravim mjestima. Morate sami grebati, zvati, moliti, ili, ako možete, platiti! I puuuno raditi!! Sretno svima! - poručila je Marijana.

Petar Grašo i Danijela Martinović prekinuli su vezu nakon 24 godine