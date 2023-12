Marija Šerifović oglasila se nakon što je postala majka: 'Dugo sam se spremala za taj trenutak'

Pjevačica i pobjednica Eurosonga 2007. godine Marija Šerifović postala je majka. Bebu je, navodno, dobila uz pomoć surogat majke, prenosi Blic. Isto tako, pišu da je riječ o dječaku kojemu je dala ime Mario. Marija je potvrdila da je dobila bebu objavom na Instagramu.

Marija je sinu posvetila dirljiv status na društvenim mrežama.

- Ljubav je došla. Nebo je osvijetlila najljepša zvijezda mog života. Rodio se Mario. Neka te sine život vodi stazama svojim najljepšim, a ja te svojom ljubavlju čuvam od tuge i od ljudi. Hvala svima što šalju ljubav i neka tiho i toplo bude sve ono što dolazi od vas do njega.

Sada se i oglasila te je podijelila kako se osjeća.

- Dugo sam se spremala za taj trenutak, bezbroj puta zamislila u glavi kako će to izgledati... I majka i bliske prijateljice su mi pričale, ali taj osjećaj je ipak riječima neopisiv, nešto najposebnije... Čini mi se da je tih nekoliko minuta prvog dodira trajalo prekratko ili predugo… Jednostavno toliko emocija od kojih stane svaki drugi osjećaj - izjavila je za Blic.

U jednoj televizijskoj emisiji progovorila je o svojoj želji da postane majka.

VEZANI ČLANCI:

- Jako je intimno je to pitanje, pogotovo u ovom trenutku i ovom slučaju. Nisam promijenila to mišljenje i radujem se tom trenutku koji se vjerojatno i bliži. Generalno sve što ima veze sa djetetom je ozbiljna stvar i oko toga nema šale. Kod mene će se to veoma planirano dogoditi, kada budem bila spremna da suštinu svog života podredim Šerifoviću junioru. Znam koje će ime biti, ali ne mogu da kažem - rekla je Marija prije nešto više od godinu dana.

Isto tako, kada je nedavno na Instagramu s pratiteljima slavila 20 godina od izlaska svog prvog albuma, neki su primijetili da ponovno spominje Šerifovića juniora, te da se nešto najvjerojatnije događa po tom pitanju.

- Hvala vam što ste zajedno sa mnom prolazili kroz razne moje faze. Kako muzičke, umjetničke, životne, karakterne, psihičke. Hvala vam što ste tu, što starite sa mnom. Sede su već krenule lagano. U našim životima imaju dva najznačajnija datumu, kada se rodite i kada shvatite zašto. Dok se ne rodi Šerifović junior vi ste do tada moje zašto. Hvala vam što ste posebni, što imam najdivniju publiku, hvala vam što ste normalni. Moja bitka nije bila nimalo laka, nije bilo lako biti drugačiji, na tom razumijevanju vam posebno hvala. Potrudit ću se da vam sljedećih 20 godina budu jednako zabavno kao ovih prvih 20 i ujedno da vam kažem da je album gotov, jedva čekam da izađe prvom tjednu listopada. Bez vas Marija Šerifović ne postoji - kazala je tada Marija u videu na Instagramu.

VIDEO Đoković posvetio posebnu objavu supruzi Jeleni: Bila je najbolja majka našoj djeci dok sam stvarao povijest