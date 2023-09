Maja Šuput otkriva tajne showa: 'Napravili smo iznimku što se tiče zlatnog gumba. Bilman je fulao'

mentalno zdravlje

Edo Maajka otkrio da se bori s napadajima panike: 'Shvatio sam da mene lijekovi ne vode nikuda'

Glazbenik Edo Maajka priznao je da se bori s napadajima panike. Jedno vrijeme pio je i tablete, no on smatra da je to bilo trošenje vremena i da treba shvatiti svoj problem i pokušati promijeniti navike.