Maja Šuput fanovima priopćila sretnu vijest: 'Očekujte neočekivano'

Najava glazbeno - scenskog događaja „Ostat ću mlad – Sjećanje na Krešimira Blaževića“; frontmena kultne grupe The Animatori

Slavonski Brod i ove godine postaje poprište emotivnog i veselog događaja kojim se slave djela Krešimira Blaževića – frontmena grupe The Animatori (Ljeto nam se vratilo u grad, Anđeli nas zovu da im skinemo krila), hrvatskog glazbenika objavljenog u internacionalnoj knjizi „Who is who in popular music“