Maja pokazala kako vježba nakon poroda, stižu upiti pratiteljica: 'Gdje ti je trbuh?'

Najpoznatija mama na estradi Maja Šuput (41) doista je dokaz da nema odmora dok traje obnova. Nakon što je postala majka malenom Bloomu prije dva mjeseca, pjevačica se odvažila na posjet teretani u kojoj je počela vježbati, a svojom vitkom linijom pohvalila se i fanovima.

- Povratak pilatesu, napokon - napisala je Maja uz fotografiju iz teretane ispod koje su počeli stizati komentari.

Foto: Instagram

"Bravo, pilates je odličan izbor", "Bravo Majo", "Majo gdje ti je trbuh od poroda???? Ženo izgledaš bolje nego one koje rode sa 25god. Ti si kraljica, odlično izgledaš kao da nisi rodila", samo su neki od komentara ispod objave.

Maja nam je nedavno u intervjuu otkrila kako ju je rođenje Blooma promijenilo.

"Ne mogu vjerovati da cijeli mjesec može proletjeti u sekundi. Tih mjesec dana suprug Nenad i ja bili smo sami sa sinom, nismo imali ničiju pomoć pa čak ni klasični baka-servis. To je bila naša odluka. Zaista smo htjeli biti sami i shvatili smo da to možemo, dobro smo organizirani i potrudili smo se da nikome ne bude teško, a da dijete zaista 24 sata na dan uživa u našoj ljubavi. Koliko mi je u trudnoći djelovalo da mi mjesec traje kao godina, sada mi je s bebom tih mjesec dana prošlo kao minuta. Bilo je to vrijeme prepuno uzbuđenja, ljubavi, otkrivanja novih stvari, gugutanja, zagrljaja, ljubljenja, mijenjanja pelena, kupanja i svega onoga što upoznavanje s bebom donosi. Proletjelo je u hipu", kazala nam je Maja, a na upit kako se osjećala prije nego što je malenog Blooma prvi put primila u naručje je kazala:

Foto: Instagram/riley.loudermilk

"Ne mogu se doslovno sjetiti osjećaja jer je to bilo netom što su me probudili iz anestezije nakon carskog reza i, vjerujte mi, misli su vam tada vrlo konfuzne i polusnene. Moram priznati da se tog dana jako malo sjećam, ne znam koga sam sve nazvala nakon toga, i taj dan i noć su mi u magli, ali znam da mi je prva pomisao bila: crna kosa, koliko kose moje dijete ima i odakle mu crna kosa. Kad sam drugi dan došla k sebi, ta njegova kosa je bila sve! Toliko je bio presladak da ga se nisam mogla nagledati i ta kosa mu je nekako već sad postala zaštitni znak", tvrdi pjevačica.

