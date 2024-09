'Madrid u sebi ima kraljevski duh, a sa sobom smo ponijeli dres kapetana Modrića'

Na smrtnoj postelji zažalit ćemo samo dvije stvari - da smo malo voljeli i malo putovali, napisao je jednom prilikom američki spisatelj Mark Twain. Ovom živopisnom izrekom vodi se jedna od naših najpoznatijih manekenki, Elena Dizdar. Elena sebe naziva 'kaotičnom kreativkom', a u tom duhu isplanirala je rođendanski poklon za svog dečka Sandyja Bogovca. Naime, par kojeg je prije nepune tri godine spojilo zajedničko zanimanje kraj srpnja i početak kolovoza proveo je u sunčanom Madridu.

Španjolska prijestolnica spada među Elenine omiljene destinacije, a kao povod za putovanje ovaj je put poslužila posebna prilika. - Madrid je nekako došao usputno na našu ljetnu listu putovanja. Kupovala sam karte za koncert Travisa Scotta dečku Sandyju kao poklon za rođendan i Madrid je mi je uz Milano i London nekako grad kojem se uvijek rado vraćam! - započinje manekenka.

S obzirom na to da već ima iskustva s posjetima Madridu, Elena i Sandy savršeno su isplanirali novo putovanje, od izbora prijevoznog sredstva do provedenog vremena. - Bili smo tjedan dana i putovali avionom. Let je brz, trajao je dva sata i 15 minuta. Smatram da je baš tih sedam dana taman dovoljno da sve obiđete!

Kako kaže, nije se dvoumila hoće li putovati u privatnom aranžmanu ili preko agencije. - Budući da putujem praktički od kad znam za sebe, prvo s roditeljima, pa sa sportskim klubom te onda i kroz bavljenje modelingom, nekako uvijek biram privatan angažman.

Za smještaj tijekom sedmodnevnog boravka odabrali su hotel na prestižnoj lokaciji. - Bili smo smješteni u Dear Hotelu u centru Madrida - otkriva Dizdar.

Madrid nudi sadržajnu turističku ponudu, od povijesnih znamenitosti i lokacija do najekskluzivnijih mjesta u Europi i svijetu. Pored koncerta američkog repera, Elena i Sandy pronašli su vremena obići neke od najbitnijih. - Pošto se radilo o muškom poklonu, naravno da je bilo najbitnije uz koncert vidjeti i stadion Santiago Bernabeu - smije se pa nastavlja - a osim toga obišli smo i centar, madridsku kraljevsku palaču te Plaza de España… vidjeli smo slavoluk pobjede, park Buen Retiro, Zoološki vrt i muzej Prado…

GALERIJA: Nestvarna ljepota glumice Angeline Jolie (49)

Španjolska metropola slovi za središte zabave i grad s ponajboljim noćnim životom u Europi. Iako više nisu raspoloženi za tu stranu Madrida, postoje lokacije kojih se manekenka i dandanas rado sjeća te ih preporučuje za izlaske. - Moram biti iskrena i priznati da nas je faza noćnog partijanja malo napustila pa biramo vise light izlaske i večere, no iz 'mlađih dana' želim istaknuti klub Pacha na čak tri kata, a tu bih dodala i kultni Opium.

Zbog prirode njenog zanimanja, ali i privatnog životnog stila, Elena je poznata kao velika obožavateljica mode, a teško da postoji idealnije mjesto za kupnju od Madrida. U tom pogledu posebno se ističu četvrt Barrio Salamanca i ulicu Calle de Fuencarral. I ovaj put obogatila je ormar s pokojim modnim dodatkom. - Naravno, jer kako doći u Madrid, centar Inditex carstva, i otići bez nadopune? No nisam se iskreno toliko oduševila shoppingom, tako da sam bila skromna i kupila suvenire te pokoju sitnicu.

Osim zabave i mode, bogata ponuda Madrida uključuje i kulturne znamenitosti poput nacionalnog muzeja Prado ili Kraljevske palače, najveće kraljevske rezidencije u Europi. Par nije propustio priliku posjetiti te lokacije. - Jesmo oboje! Madrid zaista ima taj kraljevski duh u sebi u svakom pogledu i osobno mi je jedan od najljepših gradova svojom arhitekturom!

Španjolci su poznati kao veliki zaljubljenici u sport, a iz ovog grada dolazi jedan od najvećih nogometnih klubova na svijetu - Real Madrid. - Naravno! Osobno sam veliki fan Kraljevskog kluba kao i Sandy, a razgledavanje renoviranog Santiago Bernabeua nismo propustili! Traje oko sat vremena, bookirate ga preko aplikacije te košta 35 € po osobi. Jako je cool, dobijete fotke i sam stadion je vrlo impozantan. Žao nam je da nas nije zatekla utakmica pa da doživljaj bude potpun! Također, kupili smo dres od Luke Modrića pošto je ipak kapetan!

Madrid obiluje vanjskim bazenima smještenih na krovovima hotela i zgrada u kojima turisti traže bijeg od ljetnih vrućina, a za isto su se odlučili i Elena i Sandy. - Možemo! Dosta hotela ima rooftop bazene, pa tako i Dear Hotel. Nije prevelik, ali taman što vam treba! Isto tako, madridski smještaj je financijski prihvatljiv gledajući omjer plaćenog i dobivenog!

Od ostalih atrakcija, jedna im je ostala u posebnom sjećanju. - Zoološki vrt! Ja sam bila oduševljena! Ne samo veličinom i ponudom, već i izvrsnim uvjetima u kojima životinje žive te koliko su zainteresirane i dresirane. Inače nisam ljubitelj ZOO-a, ali ovaj je vrijedan posjeta!

VEZANI ČLANCI:

Nisu imali poteškoća s prometom, a zadovoljni su i javnim prijevozom. - Pošto smo bili smješteni na samoj Gran Viji, kretali smo se pješke te metroom i taksijem. Gledajući sada, taksi nije toliko skuplji nego u Zagrebu i dostupan je, uz Uber i Bolt, na još dvije dodatne aplikacije.

Prilikom ovog putovanja nisu obišli druge španjolske gradove. - Ovaj put je bio rezerviran za Madrid. Pošto radi posla imam privilegiju dosta destinacija obići letimično, kada sam sama baziram se samo na par mjesta ili jedan grad kako bi ga u potpunosti doživjela.

Kad je riječ o anegdotama Elena spominje svog dečka koji usred priče zaboravi na GPS pa se znalo dogoditi da zalutaju, a posjet Madridu uvijek preporučuje. - Apsolutno! Madrid je toliko dobar grad! Ne samo za posjetu već i život općenito. Savršen je omjer živosti i sporijeg tempa. Njima se bas nigdje ne žuri! Barcelona me nije kupila, ali Madrid i Marbella su mjesta kojima se uvijek vraćam! - ističe 26-godišnjakinja.

Ipak, ljeto nije najbolje doba za posjet Španjolskoj. - Mislim da srpanj i kolovoz nisu jer zaista je jako vruće. Rekla bih da su najbolji izbor proljeće ili kasno ljeto… Vrućine su baš velike i potrebno je par dana za adaptaciju, no Madrid je uvijek super, pa tako i ljeti po najvećoj žegi!

Lokalno stanovništvo na njih je ostavilo uglavnom dobar dojam. - Nismo imali nijednu neugodnu situaciju. Španjolci su opušteni, zabavni i gostoljubivi. Jedina mana je što većina i dalje ne govori engleski.

Glavni grad Španjolske cjenovno ne odstupa značajno od Lijepe naše. - Rekla bih da je Madrid srednje skupa europska destinacija. Pogotovo nakon uvođenja Eura u Hrvatskoj osnovne cijene su tu negdje. Naravno, možete jesti jeftinije i skuplje, no cijene su generalno pristupačne.

Gastronomska ponuda više je oduševila Sandyja nego Elenu, no ona zato ističe jednu drugu uslugu. - Ukusni su mi tapasi i paella, ali nisam toliko luda za njihovom hranom.. Sandy je ekspert i kaže da je hrana odlična. Najfinije smo jeli u restoranu Aarde preko puta slavoluka koji slovi za top restoran i cjenovno je jeftiniji od najboljih zagrebačkih restorana. No, nevezano za hranu, ono što bih istaknula su barberi! Usluga šišanja i brijanja zaista je vrhunska! - napominje Elena koja je sa sobom u Hrvatsku od suvenira ponijela dres Real Madrida i magnete.

GALERIJA: 'Madrid u sebi ima kraljevski duh, a sa sobom smo ponijeli dres kapetana Modrića'

Inače joj se pripreme za putovanje svedu na improvizaciju i ovise o trenutku, a ljeti najviše gleda kako se što bolje odmoriti. - Iskreno, obično putovanja ne planiram previše unaprijed… čak ni datumski jer posao mi ne dozvoljava luksuz puno planiranja. Što se tiče aktivnog odmora, uvijek sam za akciju no nekada mi, a posebno ljeti, samo treba odmor. Prilikom odabira putovanja destinacije dijelim na one koje baš želim posjetiti i na one gdje odmaram. Primjerice, nikada ne biram ljetovanje u inozemstvu jer volim ugodnost i blizinu hrvatske obale, dok za odlaske na koncerte i putovanja s curama biram destinacije na kojima nismo nikada bile ili kojima se želim još jednom vratiti!

U takvim prilikama često fokus stavlja na povijest i povijesnu baštinu mjesta. - Ovisi koliko imamo vremena i zašto smo na putovanju. Obožavam rimsku i grčku povijest te općenito umjetnost pa, ovisno s kim sam na putovanju, kompromisno biramo fokus. Kad idem sama “ubijem” vrijeme razgledavajući muzeje i galerije.

Sljedeće bi voljela posjetiti Tokyo i Portugal, dok posebno mjesto u njenom srcu drži Italija. - Zaista sam obišla puno mjesta, gradova i država. Za svaku vas veže neka priča, no Italija je država u koju bih se iznova vraćala. Tri godine sam živjela u Milanu, uključujući i prekide izazvane koronom, i mislim da bih se mogla vratiti sutra. Odgovara mi energija grada, ljudi, arhitektura i činjenica kako je riječ o središtu modnog svijeta, tako da je Milano moj grad kojem se uvijek vraćam!

Skorija putovanja ovisit će o poslovnim obavezama, a u planu već ima lokaciju za proslavu Nove godine. - Bila sam nedavno u Copenhagenu koji je također u mojih top pet europskih gradova! Nakon godišnjeg na moru imam snimanja u Varšavi, Krakovu i Beogradu, nakon čega selim u Milano na Fashion Week. Novu godinu imamo u planu slaviti u New Yorku! - za kraj je otkrila Elena.

VIDEO: