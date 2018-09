Lucija Lugomer napravila veliku promjenu, evo što joj kažu obožavatelji

What do you think about my new hair colour? It’s @lorealhair ‘s Colorista in shades ‘HotPink’ & ‘ChocolateRose’ 💞 • Sto mislite o mojoj novoj boji kose? Radi se o Lorealovim Colorista tekucim sjenilima za kosu koji se ispiru jednim pranjem ^.^ Pomjesala sam nijanse ‘HotPink’ i ‘ChocolateRose’ te ih mozete pronaci u nasim drogerijskim ducanima za svega 50ak kuna😃 Sve u svemu, jako zabavno, fora je vidjeti se u razlicitim izdanjima i znati da ne ostecujes kosu. Vec prvim uobicajenim pranjem kose sve se ispire i vraceni ste na staro. Potpisujem! 💯 • • • • • • • • • • • • • #modeling #love #style #bodypositive #croatia #lucijalugomer #modelo #beautiful #beautycomesfromwithin #instastyle #styling #fashionable #curvy #curves #photoshooting #ashleygraham #haircolour #modellife #curvymodel #fashionblogger #fullfigured #plussizemodel #photoshoot #newface #selfesteem #confidence

