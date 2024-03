Lovre otkrio glavni problem u braku: 'Odbio sam Klaru za seks i to joj je povrijedilo ego'

Počeo je tjedan otkrivanja u kojem stručnjaci pred parove stavljaju razne izazove i aktivnosti kojima bi se trebali pozabaviti. „Zadatak rangiranja fotografija jedan je od najizazovnijih u ovom eksperimentu. Smisao tog zadatka je otkriti što naše parove fizički privlači na partneru“, objasnila je Nelly.

Kao i ostali parovi, i Renata i Josip dobili su zadatak poredati kandidate po fizičkoj privlačnosti. Renati je najprivlačniji Alen jer ima lijep osmijeh i voli tamnije muškarce. „Pričali smo sinoć o njezinu odnosu s njim pa sam pokušao shvatiti koliko ona njega poznaje, a zaključak je da ga apsolutno ne poznaje. Pričali su dvaput po pola sata, pa je suludo da tvrdi da joj je frend“, rekao je Josip, a zatim je Renata odabrala Tiaga, Lovru, Filipa i na kraju Antona. Josipu je najprivlačnija Nikolinu jer je niža pa osjeća veću dominaciju pa Klara zato što u očima ima nešto perverzno. Potom se odlučio za Tamaru za koju kaže da ima dosta muške energije, ali ima nešto u očima što ga privlači. Na kraju je stavio Anu i potom Tinu. Dobili su i svoje fotografije koje su stavili na prvo mjesto.

Isti zadatak dobili su Tamara i Filip. Filip je kao najprivlačniju djevojku stavio Renatu koja nije njegov tip, ali sviđa mu se što je tiha i ponaša se damski. Zatim Nikolinu jer je s njom najviše pričao i čini se kao dobra osoba. „Mislim da mu nijedna žena nije fizički privlačna, ali i on je sad shvatio da izgled nije ključan“, rekla je Tamara. Potom je odabrao Klaru, Anu i na kraju Tinu. Tamari je najprivlačniji Tiago jer joj njegova energija jako odgovara. Potom se odlučila za Antona koji joj je najdraži muški kandidat, a zatim Lovru, Josipa i Alena jer smatra da on koketira sa svim djevojkama. Na kraju su dobili svoje fotografije i Filip je Tamaru stavio na prvo mjesto jer mu je najdraža od svih i drago mu je što je dobio upravo nju. Tamara je bila ugodno iznenađena, ali ona je njega stavila na drugo mjesto nakon Tiaga.

Alen i Renata odlučili su otići na ručak. Poznaju se već 18 godina, odrasli su u istom kvartu, išli u istu osnovnu školu, oboje su po struci novinari i bave se pjevanjem. Alena zanima kako Renata vidi njega i Anu kao par, a ona je rekla da si fizički super odgovaraju, ali i da se primijeti da nemaju dobar odnos. „Žao mi je što je sve to tako osobno shvatila jer ne možemo se svi svima svidjeti“, rekla je Renata. Alen joj je priznao da je nju stavio na prvo mjesto, a Ana je stavila Josipa pa je sugerirao da odu svi na neki piknik, a Renata mu je potom otkrila da je i ona njega stavila na prvo mjesto. „Renata i Nikolina su moj broj jedan u ovom showu i nemam to zašto skrivati“, dodao je Alen.

Anton se napokon osjećao bolje i Nikolina je zadovoljna njihovim odnosom nakon ceremonije. I oni su trebali poredati kandidate po fizičkoj privlačnosti, a Nikolina je na prvo mjesto stavila Filipa, što Antona nije iznenadilo jer su se s njima najviše družili. Zatim je stavila Tiaga jer je jako pozitivan, a potom Alena, Lovru i Josipa. Lovre joj se na prvu dosta svidio, ali nakon ceremonije više joj se ne sviđa. Dobila je i Antonovu fotografiju koju je stavila na prvo mjesto, ali ako bi gledala samo izgled, bio bi nakon Filipa. Anton je na prvo mjesto stavio Tinu, potom Tamaru, Renatu, Klaru i na kraju Anu s kojom nije pričao, a i dosta je visoka. Također je stavio Nikolinu na prvo mjesto. „Iznenadilo me to i ne mogu reći da mi nije bilo drago“, rekla je Nikolina.

Klara i Lovre također su dobili zadatak da poredaju kandidate po fizičkoj privlačnosti. Lovri je najmanje privlačna Tina jer mu ne odgovara ni fizički ni karakterno. Kao predzadnju stavio je Tamaru koja mu je energijom odlična, ali mu fizički ne odgovara. U sredinu je stavio Anu, ali za takvom se djevojkom nikad ne bi okrenuo. Na drugo mjesto stavio je Nikolinu, a na prvo Renatu. „Prije nekoliko dana Renata je bila kriva što smo se mi malo udaljili - pet dana najbolja, pa pet dana najgora, danas za ručkom opet najbolja…“, komentirala je Klara, a Lovre objasnio: „Promijenilo se to što s prije nisam doživljavao komunikaciju s Renatom jer sam smatrao da je kompletno lažna.“

Anton je Klari najmanje privlačan. Na predzadnje mjesto stavila je Alena koji jednostavno nije njezin tip. U sredinu je stavila Josipa jer joj je simpatičan sa super energijom. Na drugom mjesto završio je Filip, a kao najprivlačnijeg stavila je Tiaga jer ima pozitivnu energiju i pravi je džentlmen. Odluka nije dugo potrajala jer je Klara morala zamijeniti Filipa i Josipa jer joj je Josip ipak simpatičniji. Naravno, na kraju su dobili svoje fotografije. Lovre je stavio Klaru na prvo mjesto, kao i Klara njega.

Tamaru je mučila grižnja savjesti što je Filipa stavila na drugo mjesto jer je on ipak njezina osoba. Anton je Nikolini pričao o bivšim vezama - u posljednjoj je bio prije deset godina, trajala je pet godina, a poslije nije imao ništa ozbiljno. „Dobila sam dojam da je prije bio otvoreniji, malo veći zavodnik dok je bio mlađi“, komentirala je Nikolina. Također se otvorio kako je bio zaljubljen u medicinsku sestru i odjednom je nestala bez riječi, što ga je jako povrijedilo pa se i zato ne otvara lako. Nikolina je priznala da joj se Anton jako sviđa kao osoba i voli što je toliko zanimljiv.

Renata je odlučila Josipa odvesti na spoj žicarom, a od stručnjaka su dobili kutiju s pitanjima kako bi se bolje upoznali. Na pitanje koji je bio njegov dojam kad je ugledao Renatu, Josip je rekao: „Ovo nije žena za mene“, a Renata je bila upoznata s tim pa se nije iznenadila. Njezin prvi dojam je bio sličan, ali je znala da će mu dati priliku jer joj se svidio fizički iako nije njezin tip. „Smatram da sam se ostvario u svim poljima u životu i to mi je donijelo sigurnost“, objasnio je dok Renata smatra da sigurno svi imaju nesigurnosti, a njezina je ta što ne vjeruje ljudima jer je bila povrijeđena u životu. Josip se nadovezuje da apsolutno nikada u životu nije bio povrijeđen, što je Renati bilo čudno.

Klari i Lovri u goste je došao stručnjak Boris, koji je prvo želio popričati s Klarom - njoj najviše smeta što je Lovre negativan i uvijek u ulozi žrtve. Smatra da je dobar čovjek, ali zatrovan od lošeg života. Boris je savjetovao Lovru da bude svoj, da proba dati šansu sebi i da se izdigne nad prošlosti, a on je rekao kako im je bilo odlično sve dok nisu došli na medeni mjesec, kad je sve krenulo nizbrdo. „Klara je rekla da sam mekušac, da nemam tu čvrstinu u sebi, nisam jak i siguran u sebe“, rekao je i otkrio da ga je to pogodilo. Na kraju je šapnuo Borisu: „Nije naviknula da je muški odbiju za seks, a ja nisam htio i to joj je povrijedilo ego. „Netko nije dobio nešto što se naviknuo od drugoga dobiti i na što svi skaču, ja nisam skočio i sad me treba spuštati tamo gdje sam najtanji“, zaključio je.

Renata je kao Josipovu kvalitetu izdvojila to što je jako brižna i kvalitetna osoba, a nije joj se dojmilo to što ga uvijek čeka i mora požurivati. Josip je kao Renatinu kvalitetu izdvaja njezino dobro srce, što mu je najvažnije kod žena, a smeta ga njezin strah zato što je svjesna da je dobila sve što je htjela u njemu pa izmišlja razloge zašto ne razvija odnos. „Kod mene nije prisutan strah, ovdje sam došla otvorena srca, ali naravno da sam oprezna s ljudima koje ne poznajem“, rekla je Renata.

Boris je dao posljednje savjete Lovri i Klari, a to je da si prestanu tražiti mane i više se osvrnu na međusobne kvalitete. Oboje su se složili kako im je godio posjet stručnjaka, ali Lovre se nada da više neće dolaziti jer bi to značilo da i dalje imaju problema.

