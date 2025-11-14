'Ljubav je na selu' je ispod dostojanstvene razine, a šef Disneya trlja ruke jer će mu krenuti milijuni zbog tog showa'

Planine, HTV 1, ruža

U ovoj epizodi serijala u kojoj pratimo poznate osobe kako se uspinju na hrvatske planine gledali smo hrvatskog stand up komičara Gorana Vinčića Vinču koji se ovom prilikom penjao na Papuk. Ironični detalj je što Papuk nije planina, što nas i podučava putopisac Hrvoje Jurić koji se, poput Matta Damona u "Interstellaru, iznenada pojavljuje u drugom dijelu epizode i kaže da je Papuk zapravo gora, nedostaje mu nekih pedeset metara da se jadan može nazivati planinom. Ali takav zabavan detalj, kada bolje promisliš, i pristaje epizodi s hrvatskim komičarem. Dok se Jurić pojavljuje kao svojevrsni vodič u drugom danu (?!) pješačenja po velebnoj gori, Vinča je za partnera uzeo Domagoja Zovaka koji se bavi(o) satirom i poznat je kao dio ekipe NewsBara i Primetimea te se Zovak, u stilu svog dugogodišnjeg posla, pita zar se nije moglo posegnuti za dobrom starom hrvatskom betonizacijom i dodati tih 50 metara? Vinča i dalje više nego uspješno radi svoj posao, što dokazuje, ako ništa drugo, to da je povodom deset godina karijere imao samostalni nastup na zagrebačkoj Šalati, ali Zovak, koji se na televiziji bavio satirom, odnosno konstantnim komentarima hrvatske politike, od toga više ne živi jer nije bilo novaca i sponzora za taj sadržaj. Hmmm, ne znam zašto mi u misli dolazi Feral Tribune? Kada se i bavio političkom satirom na telki, to je mogao jer bi skočio na bauštelu da ipak zaradi koji euro, a sada obavlja časni posao novinara na jednom hrvatskom news portalu gdje ga u komentarima nazivaju neukim i nepismenim čovjekom s ulice. Kao i svakog novinara web portala, jasno. Zovak je o tome pričao penjući se i na planinu, ovaj goru, te je zgodno da smo tu priču čuli u emisiji u HRT-ovom prime timeu. Da, krenuo sam da dam ružu "Planinama" i Vinči i koliko god je zabavno gledati onako malo jačeg muškarca kako to radi prvi put i pri tom dahće i znoji se, na kraju, kada zavirim u dubinu duše, ispada da dajem ružu Zovaku i sudbini naše političke satire.

'Ljubav je na selu' je ispod neke dostojanstvene razine, a šefa Disneya sigurno trlja ruke jer će mu krenuti milijuni zbog tog show

David Skoko - Mjesto za mene, HTV 1, ruža

Nakon što se u pravoj seriji naziva "Planine" ovog tjedna nije penjalo na planinu, ali im opraštam jer mislim da u Hrvatskoj moramo činiti baš sve za rast kontinentalnog turizma, evo nam i epizode iz novog serijala poznatog istarskog kuhara Davida Skoke koja je ovog tjedna u nastavku svog imena nosila baš "Planine". I da, za razliku od velikog konzumenta hrane Vinče, čovjek poznatiji po spravljanju hrane popeo se na planinu. I to ne na jednu, nego na dvije! Skoko se u društvu stolara, arhitekta i paraglajdera s Grobnika Ivana Juretića popeo na Velebit i Učku gdje su se i sreli pokraj skloništa za planinare u obliku jajeta koje je projektirao i izgradio upravo ovaj zanimljiv čovjek. Što se mene tiče, ovaj Skokin serijal je zapravo treća sezona njegovog obilaska Hrvatske svim mogućim prijevoznim sredstvima j i kuhanja hrane od lokalnih namirnica, čega je upravo Skoko najveći pobornik u našoj gastronomiji, i skidam mu kapu na tome. Sve je počelo motorom u serijalu "Motor, loza, kuhača", a sada malo pješači, a malo mijenja lokacije automobilom. Ovaj put nema malog kamiončića i svi su uredno vezani. (Namig). Ima li boljeg od prekrasne hrvatske prirode i prefine lokalne hrane u dobrom hrvatskom društvu?

Foto: HRT

Ljubav je na selu, RTL, dva kaktusa

Kako gotovo 20 godina svaki dan gledam što ljudi klikaju na portalima, odnosno što uistinu čitaju, a ne što govore u anketama da bi čitali, zadnji sam koji se smije čuditi zašto se nešto radi i emitira kada nešto ima 18 sezona. Još i manje imam razloga za čuđenje i snebivanje jer to ima svoju publiku i zato se to radi. Isto kao što branim RTL kada se mnogi zgražaju jer je opet "Sam u kući" na RTL-u za Božić - emitirat će ga sve dok je najgledaniji sadržaj, a "Sam u kući" to jest iz godine u godinu. No isto tako ne mora mi se svidjeti ovaj sadržaj, a "Ljubav je na selu" mi je stvarno ispod neke dostojanstvene razine. "Život na vagi" sam s godinama počeo cijeniti jer gledam na to tako da se kroz emisiju stvarno pomaže tim ljudima i jer oni i iskreno zahvaljuju što su tamo iz epizodu u epizodu, dok u "Ljubavi na selu" ne mogu naći takav moment. A u ovoj epizodi koju sam gledao posebno mi je iritantna bila navada, koja prevladava na komercijalnim televizijama, a to je bluranje majica s nekim komercijalnim likovima. Ovaj put je bilo smiješno jer, kada si se bolje zagledao, na majici kandidatkinje vidio si da se skriva Minnie Mouse, a na drugoj majici onaj čuveni obris glave Mickey Mousea. S obzirom na aktualnosti u društvu, čovjek bi pomislio bi da se radi o autorima SANU memoranduma. I što je najsmješnije, u drugim prizorima cenzor RTL-a nije bio tako revan i jasno smo par puta, na nekoliko sekundi, ugledali obris popularne, ali stare mišice. Starije čak od kandidatkinje ovog showa. Bilo bi bolje da kandidatima zabrane ikakve majice s natpisima i popularnim likovima nego da nam tek skreću pažnju bluranim poprsjem. Već vidim šefa Disneya Boba Igera u svom uredu u kutu zgrade kako trlja ruke jer će krenuti milijuni prema njegovoj firmi nakon pojavljivanja Minnie na majici nestašne kandidatkinje koja mašta o braku s hrvatskim seljakom.