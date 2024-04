Liječnica iz 'Braka na prvu' pokazala drastičnu promjenu nakon izlaska iz showa, skinula je 15 kg

Bivša natjecateljica showa "Brak na prvu", liječnica i influencerica Petra Meštrić na Instagramu je novu objavu posvetila svojim kilogramima. Naime, nakon što je izašla iz showa 'Brak na prvu' Petra je skinula 15 kg, a sada je pokazala očitu razliku kroz dva videa koji su nastali dok je još bila u showu i nakon njega.

- Kako vam se sviđa moja transformacija? - pitala je atraktivna liječnica svoje pratitelje.

Petra na društvenoj mreži Instagram svakodnevno dijeli trenutke iz privatnog života, a sada je otkrila koji joj se to dugogodišnji san ostvario. Naime, Petra je otkrila da se sada okušala i u medijskom poslu što joj je bio san. - Sad kad su mi se slegli dojmovi mogu zapravo napisati nešto suvislo. I ptice na grani znaju da je moj san od najranijeg djetinjstva bio biti tv voditeljica i glumica. Ali kako to u životu biva, život me odveo u drugom smjeru. Danas sam ipak uspjela spojiti te dvije stvari u jednu -moj poziv, posao medicinu i moju prvu ljubav televiziju. Tako je nastala moja prva emisija “Minute bijele kute”, emisija o zdravlju, kojoj sam urednica i voditeljica - rekla je i zahvalila svima na pomoći i podršci. Njezinu emisiju moguće je pratiti na OTV-u.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, Petra se često pojavljuje na društvenim događanjima te svojim izdanjima privlači poglede i dobiva brojne komplimente. Meštrić se tako nedavno javila s jednog događaja, a pored fotografije je otkrila tajnu svoje fizičke transformacije. Naime, liječnica je vidljivo smršavjela. - Ne jedem ni tjesteninu, ni slatko, ni kruh, malo sam tužna... ili ipak nisam. Petnaest kilograma manje i dalje brojim - napisala je Petra pored fotografije.

Petra se nedavno pohvalila treninzima kojima može zahvaliti na ovoj promjeni, a za nju ih priprema njezin kolega iz showa, privatni trener Stefan Modrić. O novostima u svom životu Petra je nedavno ispričala i u intervjuu za RTL.hr. - Pa ja sam smršavila, ali naravno htjela bih još malo smršaviti. No ne ide to uvijek tako po planu. Ne držim se više toliko strogo samog režima i dopuštam si poneke cheat mealove i slično. Ali redovito treniram u teretani – 2 do 3 puta tjedno odnosno koliko stignem. Iako jesam smršavila, nadam se da ću se sada i utegnuti - zaključila je tada.

VIDEO Komentari ne staju: Naš glumac koji je napustio grad i preselio se na selo snimljen kako kosi travu bez majice