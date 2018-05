Legenda afro beat glazbe ponovno u Zagrebu

Nakon nekoliko rasprodanih koncerata legenda AFRO BEAT SCENE FEMI KUTI vraća se u Zagreb. Nastupiti će u srijedu 9. svibnja u zagrebačkom klubu Boogaloo uz goste Brain Holidays i dj-a Ilka Čulića. Nigerijski glazbenik, najstariji sin pionira Afro beat-a, velikog Fela Kutija, od 80-ih kao član benda Egypt 80 nastupa s ocem. 1995. izdaje svoj prvi album, 2010. objavljuje Africa for Africa, za kojeg je dvaput bio nominiran za Grammyja.

Femi Kuti svojom mješavinom energetski nabijenog funka, jazza i tradicionalnih afričkih ritmova u pjesmama progovara o političkoj korupciji, siromaštvu i lošim životnim uvjetima u rodnoj Nigeriji, ali i u svijetu. Dolazi nam u petak 9.5. u klub Boogaloo gdje ćete imati priliku doživjeti Afriku i afričku muziku u punom sjaju!

Kao gosti će nastupiti zagrebački poznati reggae sastav Brain Holidays. Zagrebački reggae bend ove godine postaje punoljetan. Iza sebe imaju gomilu koncerata i tri studijska albuma: „Stereo Roots“, „Save Peace Babylon Delete“ i „System Error“, dok je četvrto izdanje “System Error remix side” u fazi pripreme. Brain Holidays bilježe uspješnu godinu iza sebe; turneja od preko 20 koncerata u šest mjeseci i prijeđena Hrvatska uzduž i poprijeko. Odaziv publike je odličan što ih je dovelo na ovogodišnje najjače regionalne festivale Outlook i Overjam. Album “System Error” dobio je nominaciju za diskografsku nagradu Porin u kategoriji najbolji album urbane i klupske glazbe.

Warm up & after party DJ Ilko Čulić. Dugogodišnji urednik kultne radijske emisije Ethnica koja je donijela world music u zagrebački eter, predstavlja svoju selekciju stare i nove afričke glazbe. Hipnotički ritmovi za warm up i ultimativno plesni after party!

Pripremite se na noć punu plesnih ritmova!

Ulaznice u pretprodaji 130kn, dok će na dan koncerta koštati 160kn

Pretprodajna mjesta: Boogaloo - Ulica grada Vukovara 68 (ulaz iz Ivana Lučića), Dirty Old Shop - Tratinska 18, Rockamrk - Berislavićeva 13, Entrio - www.entrio,hr, Eventim.hr