Lana Klingor Mihić puca od ponosa, pratiteljima otkrila veliku vijest: 'Moram ovo podijeliti s vama!'

Pjevačica, PR menadžerica, uspješna poduzetnica, blogerica, požrtvovna supruga, brižna majka triju djevojčica... Lanu Klingor Mihić teško je opisati u samo par riječi jer ova svestrana žena dokazuje da za nju ne postoji nemoguće. Lana je velika ljubiteljica životinja pa se uz sve poslovne i privatne obveze posljednjih godina posvetila i uzgoju pasa šampiona. Pod kožu su joj se naročito uvukla pasmina shiba inu koje uzgaja u obiteljskoj kući u okolici Samobora. A da joj u tome nema ravnih potvrđuje i informacija koju je Lana ovih dana podijelila sa svojim pratiteljima. Naime, jedno štene iz njezinog vlasništva na Svjetskoj izložbi koja je održana Švicarskoj, točnije u Ženevi, proglašeno je najljepšim Shiba štenetom!

- Još čekam službene slike, ali moram podijeliti s vama! Na Svjetskoj izložbi pasa 2023 u Genevi, naš GIGI je osvojio titulu Best Puppy, World Hope Winner I BEST IN SHOW PUPPY🥉! Gigi je službeno HELL FOR SOUL VD EGMATO. Naš mali dijamant! - pohvalila se Lana uz dvije fotografije predivnog psića Gigija ispod koje su se odmah počele nizati čestitke. Inače, Svjetski izbor iduće godine dolazi i u Hrvatsku, a održat će se u travnju.

Lani je u uzgoju pasa velika podrška i suprug, PR stručnjak Ante Mihić, a svojedobno je u podcastu 'Ženska strana s Marijom Pajić' na portalu Žena.hr otkrila i kako su ona i suprug od jednog psa došli do 17 pasa koje uzgajaju i treniraju. Lana je priznala i kako prvotno nije željela psa, no danas uživa sa svim četveronožnim ljubimcima baš kao i njezina cijela obitelj.

