Lady Gaga prvo oduševila potezom na crvenom tepihu, a onda iznenadila izgledom na dodjeli

Glazbenica i glumica Lady Gaga (36) oduševila je obožavatelje potezom na dodjeli ovogodišnje nagrade Oscar. Muškarac, koji je kasnije identificiran kao Chris Polk, brzo je pokušao proći pored pjevačice dok je pokušavao snimiti izbliza na dodjeli Oscara. No slučajno je izgubio oslonac i posrnuo naprijed prije nego što je pao na jedno koljeno.

Pjevačica se brzo okrenula i potrčala da mu pomogne stati na noge. Ljubazno je položila ruke na njegova ramena dok joj je zahvaljivao što mu je priskočila u pomoć.

Lady Gaga stops to help photographer who fell at the #Oscars. pic.twitter.com/4w4MNCO89X — Pop Base (@PopBase) March 13, 2023

Lady Gaga se na dodjeli Oscara u Los Angelesu pojavila u dugoj crnoj prozirnoj haljini. Dodala je ogrlicu s dijamantnim ovratnikom, a kosu zalizala i podigla u punđu.

Nakon toga se vratila na pozornicu i iznenadila sve izvevši pjesmu 'Hold My Hand', bez šminke i u crnoj širokoj majici i crnim trapericama, što je dosad neviđeno na Oscarima.

- Svi su očekivali veliku produkciju, ali Lady Gaga je dokazala da joj je potreban samo njen talent kako bi se istaknula. Nema glamura, ovo je u potpunosti intimna izvedba.

Inače, Lady Gaga je prva glazbenica koja je tri puta nominirana za najbolju pjesmu. Prvu nominaciju zaslužila je za 'Til It Happens to You' iz filma 'The Hunting Ground', drugu za 'Shallow' iz filma 'A Star Is Born', a 'Hold My Hand' smo mogli čuti u filmu 'Top Gun: Maverick'.

Gaga je reagirala na svoju nominaciju u burnoj objavi podijeljenoj na Instagramu u siječnju, samo nekoliko sati nakon što je saznala da je njezina pjesma nominirana.

- Puno hvala Akademiji što je nominirala moju pjesmu “Hold My Hand” za Oscara ove godine! Pisanje ove pjesme za film Top Gun: Maverick bilo je duboko i snažno iskustvo koje nikada neću zaboraviti. Tako sam zahvalan za magiju glazbe i kina - napisala je tada pjevačica.

Podsjetimo, najviše Oscara na 95. dodjeli osvojio je film "Sve u isto vrijeme", koji ima čak sedam kipića, uključujući i one za najbolji film, režiju, scenarij, montažu i najbolju žensku ulogu. Jedini koji se "umiješao" u glavne nagrade je Brendan Fraser, koji je osvojio Oscar za ulogu u filmu "Kit".

