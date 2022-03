Kylie Jenner objavila emotivni video posvećen sinu, a onda otkrila: 'Promijenili smo mu ime!'

Reality zvijezda Kylie Jenner (24) objavila je kako su njen partner Travis Scott i ona promijenili ime svom novorođenom sinu kojem su dali ime Wolf.

- Naš se sin više ne zove Wolf. Nismo osjećali da je to on. Htjela sam to podijeliti jer vidim da svi posvuda pišu Wolf - napisala je Jenner na Instagramu o sinu kojeg je rodila 2. veljače, no nije htjela otkriti koje ime su mu dali.

Foto: Instagram

Inače, Kylie je jučer na YouTubeu objavila video posvetu koju je nazvala To Our Son (Našem sinu), a koja je u samo jednom danu pogledana više od 10 milijuna puta. U videu Kylie prikazuje privatne snimke koje su nastale od trenutka kada je dobila pozitivan test do samog poroda. Na snimkama se pojavljuje sve članice obitelji Kardashian-Jenner, ali i Kanye West, bivši suprug Kim Kardashian.

Da je ponovno u drugom stanju Kylie je svojim pratiteljima otkrila u rujnu objavivši snimku pozitivnog testa na trudnoći i nekoliko kadrova s ultrazvuka na kojem je bila u jednoj privatnoj poliklinici, a prije mjesec dana na Instagramu je objavila fotke s 'baby showera', tematske proslave koja se organizira uoči dolaska djeteta na svijet. Jenner se tada pohvalila i skupocjenim darovima koje je dobila od uzvanika kao što su primjerice dječja kolica s potpisom Christiana Diora koja je bila upotpunjena torbom za pelene, a uz to na fotografiji se moglo vidjeti i nekoliko vrećica brenda Tiffany & Co.

Travis i Kylie osim sina imaju i četverogodišnju kći Stormi.

