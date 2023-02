Urličić : Hodala sam po HRT-u s torbom s naljepnicom HDZ-a. Lilić je mislio da ću nas upropastiti

Ksenija Urličić (83) mogla je ranih devedesetih birati političku dužnost, od Sabora pa dalje, ali izabrala je biti urednicom Zabavnog programa Hrvatske televizije. Bolji poznavatelji tog sustava shvatit će da je u to vrijeme, dakle prije ulaska komercijalnih televizija tipa "Mijenjam ženu" na tržište, to zapravo bila jedna od najutjecajnijih pozicija u zemlji. Upravljala je skupim i politici važnim sustavom koji je u teškim ratnim vremenima trebao zabaviti narod, postala jednom od najutjecajnijih žena u Hrvatskoj. Kad je odlazila u mirovinu, brat, sad nažalost pokojni Žarko Domljan, bivši predsjednik Hrvatskog sabora, rekao joj je da će okrenuti vedru stranicu života. U to vrijeme nije joj to izgledalo realno, ali danas je uvjerena da joj je odlazak u mirovinu spasio život.