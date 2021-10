Kristina je potpuno odustala od supruga: 'Dobila sam dojam da me sprda i to je žalosno!'

Iza sudionika popularnog sociološkog eksperimenta je velik dan u kojem su jedni bez zadrške rekli ono što misle, dok su drugi učvrstili svoj brak i iskazali svoje osjećaje prema partneru.

„Šutiš cijeli dan, teško je s tobom. Totalno si zatvoren tip iako tvrdiš da nisi. Ja sam danas živčana, ali to ne znači da moramo šutjeti“, započela je nabrajati Ivona sve što je smeta kod njezina supruga, pa zaključila: “Ne želim se uopće truditi ako ćeš biti takav. Ne pokazuješ inicijativu, iako cijelo vrijeme govoriš o inicijativi.” Sve te riječi pogodile su Kristijana, no on se jednostavno još nije snašao u braku:

“Moram još shvatiti kako da joj pristupim. Ne znam kako da se ponašam pokraj nje, niti se ona zna ponašati kraj mene. Ja kao muškarac bi trebao preuzeti inicijativu, a to se ne događa. Kao da sam blokiran u nekom trenutku, možda sam se uplašio ovog eksperimenta…”

Na kraju medenog mjeseca par se ipak nekako pomirio te su se uselili u zajednički stan u Zagrebu, a Ivona je već primijetila neke neželjene navike na Kristijanu pa će biti zanimljivo pratiti razvoj situacije. Još jedan par u posljednje vrijeme nije u svom najboljem izdanju, a to su Kristina i Tomislav te se mlada taksistica lagano ohladila od svog partnera i braka.

„Dobila sam dojam da me sprda i to je jako žalosno“, priznala je Kristina pa iskreno rekla Cigli: Odustala sam od nas. Možemo biti samo prijatelji i ne želim više ništa jer ti nisi za mene, svakim danom to više shvaćam. I ne bih mogla živjeti s osobom poput tebe.“ Na njezine riječi Tomislav je imao komentare poput – „Ona ne prihvaća moj zahtjev za vremenom“, „Ne možeš osvojiti Ciglu ako si nedruželjubiv“ i „Ona očekuje nježnost koju joj ja sigurno neću dati“. Nakon svega Kristina je odlučila da se neće više truditi oko svog braka i da Cigli više neće prati odjeću, a on je zaključio: „Morao bi se zaljubiti u ženu da bi mi prala veš.“

Još jedan par čija je sudbina neizvjesna su Erna i Edin koji, iako se trude dobro zabavljati, uvijek završe na potpuno drugačijem scenariju njihove veze.

„Zadnjih se dana ne osjećam nešto pozitivno, predosadno je, stalno si sa mnom. Inače doziram ljude u svom okruženju i ne mogu da mi je netko 24 sata pred očima“, kazala je Erna Edinu, a kasnije je teatralno napustila njihov zajednički trening jer joj je Edin u trenu postao naporan.

S druge strane, Sanela i Jasmin razgovarali su s doktoricom i magistrom psihoterapije Ivom Stasiow koja im je dala nekoliko korisnih savjeta za bolju komunikaciju i razumijevanje pa se par odlučio potruditi oko svog odnosa. Tako su otišli na jahanje konja kako bi se opustili i zabavili, a Jasmin je na kraju posvetio Saneli jednu ljubavnu pjesmu koju je otpjevao pjevač kojeg ona voli.

„Moj i Sanelin odnos se popravio. Pričamo, zezamo se, a ja sam uživljen u ulogu muža koji osvaja ženu pa ćemo vidjeti“, kazao je Jasmin koji je očekivao da će ga Sanela prijateljski zagrliti i poljubiti nakon romantične posvete, no takva reakcija je izostala: „Iznenađena sam, lijepa gesta…“

Parovi kod koji ruže cvjetaju od prvog pogleda definitivno su Andrea i Mislav te Ana i Marinko, koji se svakim danom sve bolje slažu i više – zaljubljuju!

"Pri ulasku u ovaj eksperiment nije mi bilo ni na kraj pameti da bi se sve moglo ovako poklopiti. Ušla sam više iz zafrkancije, ali sve ovo što se dogodilo je iznenađenje za mene samu“, priznala je oduševljeno Andrea, a i Mislav se tako osjeća: „Imam osjećaj kao da hodam kroz bajku. Mogu reći da se zaljubljujem, cura je stvarno na mjestu i super funkcioniramo.“

Gordana i Bernard dan su proveli na tenisu te oni vrlo dobro funkcioniraju, no na prijateljskoj razini.

„Polako je počela shvaćati da ima i drugi način života, osim kuća-posao-obitelj. Ona je svu pažnju usmjerila na djecu i unuke i to je fenomenalno, ali treba dati i sebi malo oduška“, kazao je Bernard kojem nije teško napraviti kompromis kad je Goga u pitanju.

Sutra parove očekuje zajednička večera u kojoj će Ivona i Kristijan prvi put upoznati ostale sudionike, a u zajedničkom druženju past će i neke teške riječi. Novu uzbudljivu epizodu 'Braka na prvu' pratite u četvrtak u 20.15 sati na RTL-u!

