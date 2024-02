Kristina Iveković: 'Sama nominacija pokazuje snagu malog lokalnog medija'

Kristina Iveković glazbenica je koju je šira javnost još prije skoro 20 godina upoznala na raznim pjevačkim natjecanjima poput Dore na kojoj je nastupila 2006. godine. Kristina nastupa i dalje s bendom Top of the Pop, a prije osam godina preselila se u Istru gdje, osim glazbene karijere ima i radijsku. Voditeljica je na radiju Medulin FM. Lani je i organizirala humanitarnu izložbu "Zlatna kora", a ove je godine dobila nominaciju za Večernjakovu ružu u kategoriji radijske osobe godine.

Kako ste reagirali kada ste doznali da ste nominirani za Večernjakovu ružu? Koliko vam znači ova nominacija?

Još uvijek čekam da netko vikne "skrivena kamera"... Zaista, nominacija me iskreno zatekla i šokirala, naravno u najpozitivnijem mogućem smislu. Došla je taman kao najljepši mogući poklon za moj rođendan, ali također i 6. rođendan Medulin FM-a, što je znakovito s obzirom na to da i sama Ruža ove godine slavi jubilarni 30. rođendan, na čemu vam od srca čestitam. Naći se među najboljima koje odabire struka, a onda i publika, i to u konkurenciji za jednu od najprestižnijih medijskih nagrada u zemlji, doista laska, i velika je čast, prije svega. Sama nominacija meni je kao da sam pobijedila, i to prije svega samu sebe i svoje strahove da nikad nije dovoljno dobro ono što radim, ali i jer pokazuje snagu jednog malog lokalnog medija kao što je Medulin FM.

Što mislite o konkurenciji? Tko su vam najveći konkurenti?

Ne bih nikog izdvajala jer mislim da bih od svih kolega imala štošta naučiti. Svatko od nas u ovaj posao unosi velik dio sebe i svoje osobnosti jer ako nisi autentičan, teško možeš biti dobar u bilo čemu, a kamoli kada baš svaku tvoju riječ koju izgovoriš u eter valoriziraju mase. Ako je film sedma umjetnost, onda je radio svakako osma, rame uz rame televiziji, teatru, fotografiji. Radio je zapravo sinergija umjetnosti, a estetika i izvrsnost u umjetnosti su relativan pojam. Svatko od nas ima neki svoj "X faktor" i svoju publiku, koja možda i nije objektivna, ali nijedna umjetnost nije, i to je sasvim u redu. Tko god da dobije Ružu, apsolutno je to nečime zaslužio.

Kako izgleda jedan vaš radni dan, koje sve emisije vodite?

S obzirom na to da je Medulin FM radio lokalnog karaktera, najviše pratimo teme od važnosti za lokalnu zajednicu. Jedan dan su to izbori za mjesne odbore, drugi dan gradnja dječjeg vrtića, treći naša sumještanka koja peče izvrsne kolače... Naravno, pratimo i sva zbivanja u Istarskoj županiji, ali i nacionalna, pa teme budu od onih "light", preko težih do ponekad zaista teških. Sa svime time uspješno se, kako se čini, hvatamo u koštac, i to sve u jednoj smjeni koja traje osam sati. Pola od toga je u samom eteru, a česte su nam i terenske intervencije, poput medijskih konferencija, predavanja, promocija, organiziranja i moderiranja raznih manifestacija...

Posljednjih godina pjevate u grupi Top of the Pop, kako usklađujete sve obaveze? Može li se paralelno imati dvije karijere?

Može i tri ako su dobro usklađene i ako imaš dobar tim(ove) s kojima surađuješ. Naravno, to ovisi i o nizu drugih životnih okolnosti, no ja sam trenutačno u životnom poglavlju kada sve to još mogu uspješno koordinirati. No, itekako je zahtjevno jer su, osobito u ljetnim mjesecima, dani kada u smjenu dolaziš gotovo direktno s nastupa, ili s minimalno sati sna, skoro pa regularni. Ljude koji "povuku" malo za tebe i pokrivaju kad je težak dan ili ti samo skuhaju kavu i ništa ne pitaju, zaista nije lako naći i itekako ih treba cijeniti. Istovremeno, "zaduže" te odgovornošću da svoj posao radiš najbolje što možeš u datom trenutku i vratiš istom mjerom kad je njima potrebno. I zato je ova nominacija njihova isto koliko i moja.

Lani ste predstavili i izložbu "Zlatna kora". Kako ste se odlučili na nju i kako ste zadovoljni reakcijama?

"Zlatna kora za Zlatnu ribicu; #ObrazovanjemProtivPredrasuda" projekt je na koji sam iznimno ponosna i još jedan primjer da, kad nešto radiš iz najčišćih pobuda i sasvim autentično, događa se magija. To je prava riječ da se opišu moji osjećaji nakon gotovo godinu dana od početka projekta koji se počeo oblikovati u mojoj glavi još pred gotovo dva desetljeća, da bi danas poprimio nacionalne razmjere. Okidač je bila nesreća u kojoj sam zadobila teške opekline i koju sam kao trogodišnjakinja "čudom" preživjela te vrlo brzo nakon toga spoznala svoju ljubav prema glazbi. Svoje ožiljke uvijek sam nosila ponosno i visoko uzdignute glave, a ovim projektom željela sam postići, da svi oni koji su prošli kroz traumu i imaju vidljive, ali i nevidljive ožiljke, hodaju isto tako ponosno; da shvate da je upravo to njihova snaga, te u konačnici – ljepota. Javilo mi se mnoštvo ljudi koji svoje priče ne žele dijeliti, ali im naše priče, ispričane kroz fotografije, glazbu i inovaciju itekako pomažu da spoznaju svoju posebnost. Iako nam je veliko priznanje za naš rad i ideju pristiglo u vidu dvije vrlo ugledne nagrade na prestižnim sajmovima inovacija u Europi, najveća nagrada su nam upravo ti ljudi do kojih smo doprli, koji su nam otvorili svoja srca i kojima smo, nadam se, barem malo promijenili život na bolje.

Dolazite li na dodjelu Večernjakove ruže i tko će vam biti pratnja?

Nema šanse da to propustim, baš se izuzetno radujem! U pratnji će biti moji najglasniji navijači, moji MFM-ovci!

