Košarkaš Ivica Zubac proslavio rođendan sa četiri godine starijom zaručnicom: Pogledajte atmosferu

Igrač LA Clippersa, Ivica Zubac proslavio je 24. rođendan u kućnoj atmosferi, a sve je pripremila njegova zaručnica Kristina Prišć(28).

Prišć je na Instagramu pokazala kako je izgledalo slavlje, te je dodala ovu pruku uz fotografije: ‘‘Najsretniji rođendan najboljem i najzgodnijem frajeru na svijetu! Volim te do svemira i nazad!‘‘

Foto: Instagram

Kristina je svom zaručninku prpremila slavlje uz njihovog psića pasmine shiba inu, Shiu. Doma je ukrasila balonima i svjetlima na kojima je pisalo 24, a naručila mu je i posebnu tortu s motivom Pokemona.

Inače, Prišć je zbog zaručnika napustila novinarsku, lai i manekensku karijeru, te odlučila pratiti dragog u njegovoj sportskoj karijeri.

Foto: Instagram

Ivica je otkrio tko su zvijezde koje sve češće dolaze na njihove utakmice.

- Još uvijek ih ima više na utakmicama Lakersa, no dolaze oni i na naše utakmice, a neki od njih dođu i u svlačionicu. Imao sam čast upoznati dosta slavnih glumaca, a najjači dojam na mene ostavio je Denzel Washington koji je došao i u naš trening centar. U našoj svlačionici vidio sam i Adama Sandlera, Dwaynea Johnsona ali i boksača Evandera Holyfielda. Inače, Kristina i ja smo išli na dosta holywoodskih premijera, a na jednoj od njih mi se javio Samuel L Jackson koji mi je dao do znanja da zna tko sam, a nekoliko mlađih glumaca čak me pitalo i za zajedničko slikanje.

Foto: Instagram

U kuću u kojoj živi sa svojom zaručnicom Kristinom, Ivica se uselio prošlo ljeto.

- Kada sam kupovao kuću, vodio sam se idejom da je nekretnina uvijek dobra investicija, pa makar ja završio u nekom drugom klubu i drugom gradu. Dojadilo mi je stalno se dogovarati sa stanodavcima a i stalno sam imao osjećaj da nisam svoj na svome. A kuća će uvijek biti moja, a ona je locirana tako da sam 7-8 minuta vožnje udaljen od mog radnog mjesta odnosno trening dvorane Clippersa. Dakako, sada svi znaju da živim blizu pa argument da sam zapeo u prometu više ne mogu koristiti ako bih zakasnio na trening.

