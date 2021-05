Kim Kardashian nije položila ispit, razmišlja o odustajanju

Sa studentskim mukama suočila se i reality zvijezda Kim Kardashian koja je priznala da nije uspjela položiti pravosudni ispit. U novoj epizodi emisije „Keeping Up With the Kardashians“ Kim je svojim sestrama Kourtney i Khloe otkrila da nije puno bodova izgubila na ispitu, ali ipak nije prošla.

- Ako pohađate pravnu školu na način na koji ja to radim, a to je četverogodišnji program umjesto tipičnog trogodišnjeg programa, onda nakon prve godine morate uzeti dječji pravosudni ispit što je zapravo teže nego standardni ispit – pojasnila je Kim kako se njezina škola razlikuje od drugih.

Reality zvijezda i vlasnica make-up brenda odlučila je postati odvjetnica 2019. godine. S obzirom na to da Kalifornija ne zahtijeva diplomu pravnog fakulteta kao preduvjet za polaganje pravosudnog ispita, Kim ne mora studirati nego može odraditi praksu u uredu odvjetnika. Kim stoga ne pohađa klasični pravni fakultet, već uči i radi u uredu odvjetnika, odnosno odvjetnice Jessice Jackson. Da bi nastavila svoje školovanje, Kim nakon prve godine mora proći dječji pravosudni ispit (baby bar exam).

- Kim je potrebno 560 bodova da bi položila ispit prve godine prava, u prvom pokušaju polaganja dobila je 474 – otkrila je njezina mentorica, odvjetnica Jackson.

- To je izuzetno blizu prolaska na testu, koji većina ljudi ni ne polaže usred pandemije – dodala je.

Ipak, Kim je izjavila da je promašaj i da se premišlja o nastavku školovanja.

Osim mentorice, Kim su nastojale ohrabriti i njezine sestre koje su kazale da je dobro što nastavlja učiti bez obzira na prepreke i da bi njihov otac, inače poznati odvjetnik Robert Kardashian, bio ponosan na nju. Kim je o svojoj prvog godini prava snimila i dokumentarac „Kim Kardashian West: The Justice Project“. Novi pravosudni ispit trebala bi polagati uskoro.

