Kći Aleca Baldwina priznala da je silovana te da je pobacila dva puta: 'Bila sam bez svijesti'

Presuda Vrhovnog suda u Americi kojom je omogućeno saveznim državama da zabrane pobačaj izazvala je lavinu reakcija cijeloga svijeta, a u moru svega, poznate žene istupaju sa svojim svjedočanstvima. Jedna od njih je i kći Aleca Baldwina, Ireland Baldwin koja je podijelila u TikTok videu a je kao tinejdžerica bila silovana te da je kasnije u životu pobacila.

"Neću danas u detalje ispričati što se dogodilo", rekla je, “ali bila sam silovana kad sam bila tinejdžerica i bila sam potpuno bez svijesti kada se to dogodilo. To je promijenilo tijek mog života. Godinama nikome nisam rekla za incident, osim medicinskoj sestri koja me je pregledala. Čuvala sam tu tajnu u sebi godinama, a budući da jesam, nanijela je mnogo boli meni i ljudima koje volim", kazala je.

"Puno sam više pila, partijala, bila sam u nasilnim i toksičnim vezama i prijateljstvima...Uglavnom sam činila sve što sam mogla da bih sebi odvratila pažnju", dodala je i potom progovorila o situaciji s pobačajem.

"Vidjeti toliko drugih hrabrih žena koje dijele svoje priče navelo me na razmišljanje kako bi izgledao moj život da sam ostala trudna i da sam morala odgajati bebu tijekom svega kroz što sam prolazila u to vrijeme. Imajte na umu, imam medicinske resurse, novac i podršku kojoj mnoge žene nemaju pristup", kazala je još.

"Kasnije u životu neočekivano sam zatrudnjela sa svojim dečkom u to vrijeme i on mi je prilično jasno dao do znanja da nikada nije želio djecu ili brak. Odabrala sam abortus jer znam točno kakav je osjećaj roditi se između dvoje ljudi koji se mrze. Odabrala sam sebe, i opet bih izabrala sebe. To je tvoj život, to je tvoj izbor", dodala je.

