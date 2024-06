Kate Middleton se nakon liječenja možda nikad ne vrati na staru poziciju

Britanska kraljevska obitelj proživljava neke od najtežih trenutaka u svojoj povijesti. Prvo je kralj Charles otkrio da boluje od teške bolesti, a potom je ista sudbina zadesila i princezu od Walesa Kate Middleton, koja je u ožujku emotivnom porukom objavila da joj je dijagnosticiran rak. Middleton trenutno prolazi kroz liječenje kemoterapijom, a sada su se u medijima pojavili novi napisi o njezinoj budućnosti.

Prema njima, nakon što završi sa svojim liječenjem uloga Kate Middleton u britanskoj kraljevskoj obitelji mogla bi izgledati malo drugačije nego što je to bio slučaj prije dijagnoze. Naime, za portal US Weekly oglasio se neimenovani izvor koji za princezu, koja je nekoć sa svojim suprugom, princom Williamom, bila jedna od najangažiranijih osoba u Kensingtonskoj palači, kaže da se: - Možda više nikad neće vratiti dužnostima na kojima su je ljudi ranije gledali - otkrio je.

GALERIJA: Objava palače mnoge rastužila! Kate Middleton ipak neće biti na paradi u lipnju

Izvor također tvrdi da Middleton sada ponovno procjenjuje čime će se moći baviti jednom kad završi s preventivnom kemoterapijom zbog koje je odustupila sa svih dužnosti. Vrijedi napomenuti da je posljednjih tjedana princeza viđena kako samostalno i u društvu obitelji obavlja sitne poslove.

- Kate se osjeća dovoljno snažno da aktivno sudjeluje u odgoju vlastite djece - riječi su jednog od izvora za strane medije, koji je pritom pohvalio njezinu roditeljsku ulogu. Prema pojedinim izvješćima, princeza u javnosti neće obnašati službenu ulogu sve do kraja 2024. godine.

- Velik broj zaposlenika treba znati točan raspored događanja nekoliko mjeseci unaprijed. Rečeno mi je da je Katein kalendar posve prazan sve do kraja godine. Baš ništa nije isplanirano. Prema svemu sudeći, ne očekujte njeno pojavljivanje u javnosti ove godine -kazao je izvor za britanski Daily Beast. Njezino medijsko izbivanje započelo je u siječnju ove godine, kad joj je tijekom rutinske operacije abdomena dijagnosticiran karcinom.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, krajem prošlog mjeseca Buckinghamska palača potvrdila je kako se omiljena britanska princeza neće pojaviti na paradi koja će se održati sredinom lipnja, iako su je mnogi tamo očekivali, prenosi Daily Mail. Na paradi znanoj kao 'Trooping the Colour' bit će kralj Charles i kraljica Camilla. No, ovoga puta će, umjesto na konju, kralj biti u kočiji, a vjeruje se da je to preporuka doktora zbog njegove dijagnoze.

U posljednje vrijeme, Kate se ipak sve češće druži i izlazi iz kuće. Daily Mail ističe kako je princeza od Walesa posljednjih tjedana sve češće viđena sa svojom obitelji izvan kuće, a djelatnici palače pak kažu da su bili preplavljeni desecima tisuća pisama u kojima ljudi princezi žele ozdravljenje nakon što joj je dijagnosticirana opaka bolest. U tjedan dana na adresu palače stiže otprilike tisuće pisama, a otkako se doznalo za njezinu dijagnozu, njihov broj se udeseterostručio.

Iako su pojavljivanje Kate Middleton s obitelji u javnosti mnogi shvatili kao pozitivan znak, iz Kensingtonske palače istaknuli su kako joj još treba vremena i prostora za oporavak. Glasnogovornik Kensingtonske palače također je naglasio da njezino pojavljivanje vani ne treba shvatiti kao njezin povratak na posao nakon velike operacije. Kako se doznaje, Kate se još nije uključila u svoje službene dužnosti i javna pojavljivanja, no dobro je upućena u sve i od kuće prati sva izvješća.

VIDEO: Vjenčanje Nicole Artukovich i Liama Stewarta u crkvi sv.Ignacija