Trump me odveo u Melanijinu sobu, osjećala sam krivnju

Bivša Playboy zečica Karen McDougal tvrdi kako je bila u ljubavnoj i seksualnoj vezi s Donaldom Trumpom. U ekskluzivnom intervju za CNN otkrila je detalje njihovog odnosa koji su započeli 2006. godine.

Otkrila je kako su seks bez zaštite imali već pri prvom susretu, a ona je nakon toga u suzama otišla kući jer joj je Trump nakon seksa ponudio novac.

- Rekla sam mu kako ja nisam jedna od takvih djevojaka i kako me je jako povrijedio, a on mi je na to odgovorio kako sam ja zbilja posebna - rekla je 46-godišnja Karen u televizijskom intervju. I dok Bijela kuća negira ovu aferu Karen tvrdi kako ju je Trump jednom prilikom odveo i u svoj stan u Trump Toweru gdje je živio sa suprugom Melanijom i pokazao joj je njihove odvojene spavaće sobe.

- Jedva sam čekala da napustim taj stan, osjećala sam nelagodu dok sam hodala sobom žene koja mu je nedavno rodila dijete. Znala sam da radim nešto loše, a kad sam ušla u njihov dom osjećala sam nelagodu.

McDougal je izrazila žaljenje zbog te afere i kaže da osjeća krivnju i iako je sve to osjećaje imala i kad je počela aferu s Trumpom ipak nije prekinula s njim već su nastavili svoju romansu sljedećih deset mjeseci, a Trump joj je poklonio i stan u New Yorku.

- Žao mi je zbog toga, osjećam krivnju i žao mi je - rekla je u intervju i dodala: - Ali u to vrijeme bila sam drukčija djevojka, htjela sam zabavu. Bila sam jedna od Playboy zečica. Nas dvoje smo imali stvarnu vezu i ti osjećaji su bili stvarni. Trumpa opisuje kao šarmantnog i karizmatičnog, a bila je česta gošća Trumpovih privatnih zabava i upoznala je njegovu djecu.

- Nisam tada znala da je imao veze i s drugim ženama, bila sam uvjerena kako sam ja jedina. - kaže Karen. Tvrdi kako je imala više telefonskih brojeva Donalda Trumpa i da joj je uvijek bio dostupan te da nema puno dokazan o njihovoj vezi jer je Trump sve plaćao gotovinom i nije htio ostaviti pisane tragove o njihovoj vezi.