Kaos na snimanju: Jennifer Lawrence ozlijeđena u eksploziji, staklo joj se rasulo pored oka

Poznata holivudska glumica Jennifer Lawrence (30) ovih dana snima novi film za Netflix "Don't look up". Iako je snimanje dosad prolazilo odlično, posljednja nezgoda zabrinula je sve, a pogotovo glavnu glumicu. Naime, Lawrence je na snimanju ozlijedila glavu. Do ozljede je došlo u petak ujutro u Massachusettsu i to zbog eksplozije stakla koja je izazvana za potrebe snimanja.

Iako je eksplozija u zgradi bila planirana i kontrolirana, jedan je komadić stakla navodno pogodio Lawrence pokraj oka. Glumici su u pomoć odmah pristigli prolaznici i snimateljska ekipa te je snimanje odmah prekinuto. Na fotografijama do kojih su došli britanski mediji vidi se ozlijeđena glumica kako leži na zemlji držeći se za lice. Lawrence se trenutno oporavlja, a izvor tvrdi da će sve biti u redu i bez trajnih posljedica.

"Staklo se i trebalo rasuti u toj sceni, ali ne ovoliko nekontrolirano da ozlijedi glumicu", rekao je izvor sa seta.

Oskarovka u novoj Netflixovoj komediji glumi uz Leonarda DiCaprija, Arianu Grande, Meryl Streep, Chrisa Evansa, Cate Blanchett, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Tylera Perryja i Matthewa Perryja. Ovo nije prva glumičina ozljeda na snimanju. Prije četiri godine na snimanju trilera "Majka" ozlijedila je dijafragmu od hiperventiliranja, a tijekom snimanja hit filma "Igre gladi: Plamen" 2013. godine, Lawrence je privremeno izgubila sluh ozljedom bubnjića.