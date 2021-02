Nakon kaosa koji je napravio u 'Večeri za 5', Dario stiže pred Špičeka: 'Želja mi je postati TV voditelj'

Večeras na RTL-u kreće osmo izdanje kulinarskog showa 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' koji već niz godina zabavlja gledatelje, a u novoj sezoni gledat ćemo i neka lica koja smo dosad već imali prilike vidjeti na televiziji. Jedan od njih je i Dario Oreški iz Bednje, sudionik prošlogodišnje sezone showa "Večera za 5".

- Za mene show 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' predstavlja veliki izazov, nova prijateljstva i poznanstva. Nadam se da ću naučiti nešto više o kuhanju ako prođem dalje na audicijama. Ja jesam kuhar po zanimanju, ali sa završenom školom ne možeš puno, u školi se ne uči kuhati - kazao je Dario za 24 sata i otkrio kako mu je Tomislav Špiček najdraži član žirija.

U showu 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' ne planira raditi spačke, a kaže i kako bi danas neke stvari iz 'Večere za 5' napravio drugačije. - Mene jako u životu muči nepravda, zato sam i bio onako reagirao u 'Večeri za 5 na selu'. Da se dotaknem te večeri, nisam nikoga napadao ni vrijeđao, trebao sam Ivanki dati 10 i ponosno izaći iz kuće. Da mogu vratiti vrijeme, popravio bih to, ali nažalost ne mogu - kaže Dario koji je otkrio i gdje se vidi u budućnosti. - Želim postati voditelj na televiziji i to ću i uspjeti! A zlih jezika će uvijek biti - svjestan je 20-godišnjak iz Bednje.

Foto: RTL

Podsjetimo, Dario je gledateljima ostao u pamćenju po tjednu u kojem su nastupile majka i kći Ivanka i Vlatka, koje su u prvoj emisiji tajile da su rodbinski povezane. Vlatka je na kraju odnijela pobjedu, a Ivanka je dobila najmanji broj bodova. U posljednjoj je emisiji upravo Dario bio taj koji je sabotirao večeru. Dario je protestirao nakon što je pronašao dlaku u predjelu, a nakon toga je i prolio piće, što su gospođa Ivanka i njena kći Vlatka nazvale provokacijom, te su emisiju završile u suzama.

- Dario me jako razočarao, strašno me povrijedio. Toliko mi je žao da će mi srce puknuti“, rekla je domaćica dodajući kako ne zna zašto se i Marija okomila na nju te da je ona svima dala dobre ocjene i nije bila takva na njihovim večerama. Uslijedili su brojni komentari na društvenim mrežama, a većinom su napadali Darija, koji je nekoliko dana nakon emisije na YouTubeu objavio video u kojem je kazao kako mu je žao. - Pretjerao sam na večeri i žao mi je zbog toga. Napadaju me da sam nekulturan, a veću nekulturu pokazuju svi koji me vrijeđaju zbog večere. Ispričavam se svima, a Vlatka zna da sam se njezinoj majci ispričao još iste te večeri. Vrijeme se ne može vratiti, više se ne bih spuštao na taj nivo, ali sad je gotovo. Te večeri sam pukao. Trebao sem prešutjeti, ne bojkotirati večeru i otići doma u miru - kazao je Dario. i dodao da mu je žao što je rekao za dlaku i što je razbio čašu. - Ja sam se na kraju ispričao gospođi Ivanki. Nisam htio biti zlonamjeran, nego da gospođa vidi kako je kad netko tako podvaljuje kao što je ona nama - dodao je Dario.

Foto: RTL