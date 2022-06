Kakva figura! Vlatka Pokos (52) objavila nove fotke na kojima je u bikiniju

Bivša voditeljica Vlatka Pokos (52) na Instagramu je objavila fotku u badiću. Vlatka se fotkala na plaži, ali se vidi da je spretno hodala u štiklama. Istu fotku objavila je u tri različita Instagram Storyja, a pratile su je tri različite pjesme na svakom.

Vlatka izgleda uživa u svakom trenutku provedenom u domovini, a to se vidi i po slikama koje objavljuje. Druži se s prijateljima i poznanicima i izlazi, te uvijek ima široki osmijeh na licu. S pratiteljima još uvijek nije podijelila kada će se vratiti u Kanadu, no u intervjuima koje je davala povodom sudjelovanja u showu 'Ples sa zvijezdama' kazala je kako ne planira ostati u Hrvatskoj zauvijek.

Podsjetimo, nakon što je prva ispala iz showa bivša voditeljica nije se vratila u Kanadu, nego ostala je u Hrvatskoj zbog teško bolesne sestre. Vlatka je prilikom nedavno posjetila hitnu pomoć u Trogiru, a na Instagramu se svima zahvalila na pomoći.

"Na mome najdražem malenom otoku sreće i ljubavi, Čiovu, gdje provodim ljeta već dugi niz godina, ljudi me obasipaju s toliko topline i ljubavi da to moram podijeliti sa svijetom! Prilikom nedavnog boravka, posjetila sam Hitnu pomoć u Trogiru ( sve je u redu) i ovim putem želim zahvaliti svima na toplini i moram reći, oduševljenju, kojim su me dočekali! Nisam dugo bila u Hrvatskoj i nekako mislim da su me ljudi zaboravili, ili da mlađi ne znaju tko sam, ali ne, nisu! I hvala im svima na tome. Ja sve ljude volim ali posebno moje Dalmatince i oni to znaju. I nigdje nisam toliko sretna kao u Dalmaciji. Nigdje na cijelome ovome svijetu! Najviše volim kad kažu 'naša Vlatka'" napisala je Pokos kojoj je sudjelovanje u "Plesu sa zvijezdama" bilo zanimljivo iskustvo.

"Bila sam sretna što sam imala priliku sudjelovati u 'Plesu sa zvijezdama' jer obožavam plesati i, iskreno, zavidim onima koji briljiraju u tome. Namjera mi je i dalje se baviti plesom po povratku u Kanadu. Ples je za mene nešto najljepše što postoji i što možete učiniti za svoje tijelo i dušu. Žao mi je što se nisam više posvetila plesu tokom karijere i to ću sigurno promijeniti, jer me ples čini beskrajno sretnom", rekla je u razgovoru za medije i zatim potvrdila da nema namjeru za stalno se vratiti u Hrvatsku: "Ne znam što nosi budućnost, ali zasad nemam nikakvih planova za povratak, ništa se bitno nije promijenilo. Prvi preduvjet bi bio odlična poslovna ponuda. Ja nikada nisam skrivala da je televizijski i scenski posao moj posao iz snova".

Nažalost, kazala je kako se od takvih snova ne živi, posebno u njezinim godinama. "Čovjek mora biti realan. U Hrvatskoj, nažalost, ne bih mogla obavljati neki običan posao. Nakon estradne karijere nitko vas u poslovnom svijetu ne shvaća ozbiljno", rekla je i zaključila: "Odlično sam se privikla u Kanadi, odnosno, nisam se ni trebala privikavati. Ja savršeno funkcioniram u sređenom društvu, gdje se cijene red, rad i disciplina i gdje ne moraš nikog poznavati da bi pronašao dobar posao. Dakako, za svoj rad si i adekvatno financijski nagrađen."

