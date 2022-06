Ella pokazala kojim se trikom poslužila kako joj se rublje ne bi vidjelo u ovoj izazvoj haljini: Lukava sam

Puno pažnje privukla je haljina Krie design u kojoj je Ella Dvornik jučer prošetala crvenim tepihom na Story Hall of Fame. Bijela dekoltirana haljina s velikim prorezom na nozi stvorila je dojam kao da influencerica nije nosila donje rublje ispod nje, a Ella je tim nagađanjima stala na kraj. Na Instagramu je otkrila kako je imala donje rublje i pokazala je kojim se trikom poslužila kako se gaćice ne bi vidjele.

- Eto kako sam sakrila gaće jučer, pratite me za još savjeta - napisala je Ella uz video u kojem je pokazala kako se gaćice nisu vidjele. - Lagana demonstracija jer ste me pitali svi kako sam uspjela sakriti gaćice jučer. Imam gaće, ali sam lukava. Samo sam skupila gaće naprijed i zavezala onom žicom koju dobiješ kad kupiš tost! Kreativna sam do jaja - objasnila je u komentarima pratiteljima koji su je pitali kako se gaćice ne vide i nosi li ih uopće.

- Mislila sam da su ušivene na haljinu, ali super si se snašla. Kakva kraljica. Koja slatkoća od žene. Minuta šutnje za sve one koji su mislili da ih nisi obukla, hahahaha. Koja si ti legenda. E neka si im pokazala...- poručili su joj pratitelji koje je ovaj video dobro nasmijao.

