Kako je na šanku Saloona nastala pjesma 'Za dobra stara vremena'

Danas bi potpuno pogrešno bilo koristiti izlizani stereotip po kojem je Rajko Dujmić nakon tragične smrti ušao u legendu. Jer je frontman Novih Fosila odavno svojim pjesmama dio glazbene povijesti, priča je to koja je počela prije 50 godina, ljude s takvim opusom uspješnih pjesama doista bi se dalo nabrojati na prste jedne ruke. Lima je živio u jednom sjajnom vremenu, koliko god neki to žele negirati, u dobu kada je svoje zlatne godine imao i kultni zagrebački klub Saloon.

Foto: Foto arhiva Saloona

Dujmić je imao niz pjesama koje su brzo postale veće od života, znale na noge dići nekoliko desetaka tisuća ljudi. Jedna od tih pjesama nastala je upravo u Saloonu. Damir Jirasek u monografiji Saloon posvećenoj 50 godina kultnog kluba bilježi kako je tu melodiju koja je 2009. godine pretočena i u mjuzikl, nastala praktično ni od čega. Za šankom su je Saloona stvorili frontman Novih Fosila i Saloonov DJ Stevo Cvikić. – Dobro se sjećam svega, to se dogodilo 1986. godine, nakon primanja i slavlja Coca-Cole. Negdje oko pola pet ujutro Cvikić mi je donio tekst. Pročitao sam ga, nisam imao nikakav instrument a kako mi je došla inspiracija – otpjevao sam ga, otprve i kasnije sve zapisao, prenosi Jirasek Dujmićeve riječi u svojoj knjizi.

Foto: Foto arhiva Saloona

Sam Cvikić za kojega autor navodi kako su mu riječi stihova navirale stalno, u svim prilikama, a on bi ih zapisivao na komadiće papira ili čak na kutiju cigareta. Međutim, Za dobra stara vremena Rajku je donio kao gotov tekst, uredno ispisan na bijelom papiru. I nije se radilo samo o toj skladbi, nego i o mnogo kasnijih, od kojih su neke isto tako nastale u Saloonu, neke bi bile potpisivane Cvikićevim pseudonimom S. Aufiderzen i H.C. Stevo. – Ondje sam skladao i Rock me baby, pobjednicu pjesme Eurovizije. Stevo je opet donio tekst, a ja sam počeo pjevušiti, no kako je u klubu bila velika gužva, otišao sam kući i dovršio je, sjećao se tada Rajko Dujmić. Također, skladateljski je tandem imao i trećeg člana. – Ponekad bismo u ranim jutarnjim satima Rajko i ja dočekali čistačicu Mariju. Svatko bi nastavio raditi svoj posao. Kako je ona bila vrlo pedantna, stalno je zaključavala vrata pa bismo Rajko i ja u moljakanju da nas pusti zapjevali Otvori, Marija, vrata, sjećao se uz smijeh Cvikić. Pjesma ima i svoju spomen ploču, otkrivenu prije četiri godine upravo na pročelju kluba na Tuškancu. Bila je to i rijetka prilika kada su se na istom mjestu našli Novi Fosili s Rajkom Dujmićem kao i Stevom Cvikićem.