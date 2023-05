Kako će izgledati vaš 70.rodjendan? Nova pjesma i spot Ide Prester govori bas o tome

novi Netflixov projekt

O tragičnom životu Playboyeve zečice progovorili njezini najbliži: 'Gledali smo kako se pretvara u egoistično čudovište'

Film o životu Anne Nicole Smith imena 'You Don't Know Me' na popularnom streaming servisu Netflixu trebao bi biti dostupan sutra, a u njemu su njezini najbliži govori o 'pravoj' Anni, onakvoj kakvu su oni poznavali.