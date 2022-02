Kakav poklon! Naša bivša misica slavila rođendan u zagrebačkom restoranu, a ispred je čekao skupocjeni Porsche!

Naša manekenka i bivša Miss Universe Hrvatske Barbara Ljiljak svoj je 33. rođendan proslavila u jednom zagrebačkom restoranu u društvu bliskih prijateljica među kojima su bile Iva Jerković, Natalija Prica, Iva Šarić, i dr.Okupljenima je pjevao popularni srpski pjevač Saša Matić.

No, ipak je najviše zanimacije privukao srebrni Porsche koji je, čini se, bio skupocjeni poklon nekog uzvanika s obzirom da je bio ukrašen velikom ružičastom plišanom mašnom, a registracijske tablice bile su sakrivene ispod bijele tkanine.

Lijepa manekenka i voditeljica Iva Jerković je Barbari čestitala rođendan i na Instagramu njihovom zajedničkom fotkom koja je oduševila pratitelje.

- Ljubavi moja Sretan ti rodendan…Volim te - napisala je Iva.

Podsjetimo, Barbara je okrunjena 2015. godine, a na natjecanje se prijavila na nagovor prijatelja nakon što je 2012. pobijedila na izboru za Miss Dalmacije. Hrvatsku je trebala predstavljati na svjetskom izboru za Miss Universe u Las Vegasu, no nažalost slomila je ruku stoga na kraju nije ni otišla. Organizatori su se zatim obratili prvoj pratilji Almi Fabulić, no ni ona nije išla jer je u to vrijeme radila u Aziji, pa je u Las Vegas otputovala druga pratilja s izbora za Miss Universe Hrvatske Mirta Kuštan.

Splićanki su natjecanja ljepote otvorila i vrata u svijet manekenstva, a uspjela je ostvariti karijeru i izvan granica Hrvatske pa je tako nosila revije na milanskom tjednu mode u Milanu, a bila je model za satove brenda Hugo Boss.

