Kakav peh! Natjecatelj otišao kući s nulom, Tarik zavapio: 'Nisam vas mogao spasiti'

Ovotjedno izdanje "Milijunaša" otvorio je nastavljač iz prošle emisije Šibenčanin Igor Žokalj. Uz njega, nastupilo je još dvoje natjecatelja, Jordan Grgurač iz Siska te Kristijan Ramov iz Zadra. Igor je otvorio 14. pitanje i odustao osvojivši 34.000 eura. Jordan je na petom pitanju ponudio netočan odgovor i bez novčanog iznosa napustio natjecanje, a Kristijan je odgovorivši točno na deveto pitanje, osvojio 2500 eura, te u idućem game showu na raspolaganju ima sve džokere, piše HRT.

Igor Žokalj je 53-godišnjak, nastavnik elektrotehnike u Tehničkoj školi u Šibeniku, bavi se podvodnim ribolovom. Kako je rekao u prelasku je na maslinarstvo. U prošloj je emisiji odgovorio točno na šest pitanja i osvojio 300 eura.

Na devetom pitanju nije znao koji je od ovih otočnih gradova najbliži kopnu: Krk, Hvar, Korčula ili Cres. Odlučio se pozvati džokera, koji je ustvrdio da je riječ o Korčuli s obzirom na blizinu Pelješca, ali mu zvoni između Krka i Korčule. To mu je bila dilema.

Tarik: Ja sam to saznao na jednostavan način, plivao sam do svakog od ovih otoka i vidio sam koliko mi je vremena trebalo do svakog!

Foto: HRT

Igor se ipak odlučio za Korčulu što mu je donijelo 2500 eura.



- Korčula je udaljena od Pelješca 1,2 km, rekao je Tarik.

Za 18.000 eura trebao je pokazati znanje o trajanju godišnjih doba, tj. odgovoriti koje godišnje doba na sjevernoj polutki traje najdulje? Proljeće, ljeto, jesen ili zima. Natjecatelj je zatražio savjet publike. Njih 13% odlučilo se za proljeće, 31% za ljeto, 9% za jesen, a 47% za zimu.

Tarik: Barem je publika imala dobru dvojbu, morate priznati, ali ovaj put publika je dala najviše bodova kao i u ovim reality show-ovima onome tko to ne zaslužuje!

Ipak, nije prihvatio savjet publike pa je kao konačan odgovor ponudio B- ljeto i tako osvojio 18.000 eura.

U kojem je gradu 7. svibnja 1945. potpisana bezuvjetna kapitulacija svih njemačkih oružanih snaga? Tako je glasilo 13. pitanje. Ponuđeni su odgovori: u Rouenu, u Reimsu, u Avignonu, u Marseilleu.



Igor je na ovom pitanju posegnuo za džokerom "pola-pola". Ostali su odgovori pod A - u Rouenu i B- u Reimsu. Kao konačan odgovor ponudio je B - u Reimsu i tako osvojio 34.000 eura.

Na 14. pitanju za 68.000 eura natjecatelj je upitan koji je gangster preživio za gangstere kobnu 1934.? John Dillinger Pretty Boy Floyd, Clyde Barrow ili Machine Gun Kelly.

Igor: Mislim da nemam hrabrosti za pogađati, džokere sam potrošio!

- U prethodna sam tri pitanja znao odgovor dok ste čitali pitanje, a sad ga neću znati vjerojatno za jedno 15 minuta. S obzirom da ljudi čekaju bilo bi pošteno znati da se moram povući s ovim, rekao je Igor.



Odustao je i osvojio iznos od 34.000 eura.

- Te godine ubijen je i Baby Face Nelson, te još par gangstera, a samo jedan nije. On je od 1933. do smrti 1954. bio u zatvoru. Točan je odgovor Machine Gun Kelly, rekao je Tarik.



Da je kojim slučajem odgovarao rekao bi da se radi o Prettyju Boyju Floydu i pogriješio bi.

Najuspješniji u prvoj večerašnjoj igri "Najbrži prst" bio je 21-godišnji Jordan Grgurač iz Siska, student treće godine PMF-a u Zagrebu. Nije znao odgovor na peto pitanje za 150 eura: Št ndstj vm ptnj? vkl, knsnnt, ptnk, vlk slv. Odgovorio je B- knsnnt, a točno je pod A - vkl. Napustio je natjecanje bez novčanog iznosa.

Foto: HRT

Tarik: Nažalost nisam vas mogao spasiti!

- Nedostaju vokali, ovo su konsonanti. Žao mi je mladi gospodine, ovo je zbilja kako kažu nesreća na poslu mala, rekao je Tarik.

U "vrući stolac" nasuprot Tarika slijedeći je sjeo Kristijan Ramov iz Zadra. Za desetak dana napunit će 29 godina. Diplomirao je geodeziju, ali ne radi u struci. Radi u srodnoj struci - građevini. U slobodno vrijeme pub kvizovi, organizira već sedam godina glazbene pub kvizove u Zagrebu, sport, glazba, koncerti, vožnja biciklom, Velebit...

Točno je odgovorio na devet pitanja i osvojio 2.500 eura. Svoj pohod na 150.000 eura Kristijan nastavlja u idućem izdanju emisije i ima sva tri džokera na raspolaganju.

