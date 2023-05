UŽIVO Vidjeli smo svih 16 pjesama u drugom polufinalu, Slovenci dobili ovacije

U Liverpoolu je počela druga polufinalna večer Eurosonga, tijekom koje će se pjesmama predstaviti 16 država: Danska, Armenija, Rumunjska, Estonija, Belgija, Cipar, Island, Grčka, Poljska, Slovenija, Gruzija, San Marino, Austrija, Albanija, Litva i Australija.

U finale će se dalje plasirati 10 država, dok će ih 6 ispasti.

Hrvatski predstavnici Let 3 uspjeli su se u utorak plasirati u finale iz prvog polufinala, a osim njih, dalje su također prošli i predstavnici Moldavije, Švicarske, Finske, Češke, Izraela, Portugala, Švedske, Srbije i Norveške.

I drugo polufinale vode dvije svjetski poznate Britanke, glumica Hannah Waddingham i pjevačica Alesha Dixon, te ukrajinska pjevačica Julia Sanina.

TIJEK VEČERI:

22:22 Vidjeli smo nastupe svih 16 zemalja, skoro slijedi show program i glasanje

22:18 . Voyager je 5-člani bend sa sjedištem u Perthu koji zajedno nastupaju od 1999. i obišli su svijet nekoliko puta. Veliki su fanovi Eurovizije i pokrenuli su nekoliko pokušaja da se natječu otkako se Australija pridružila natjecanju 2015., a najbliže su bili prošle godine kada su zauzeli drugoplasirano mjesto na Australia Decides. Prepoznavši njihov entuzijazam, široku privlačnost i smisao za proizvodnju synth-metal stompera, australska televizijska kuća SBS odabrala je bend da ode u Liverpool bez nacionalnog natjecanja. Ujedinjeno Kraljevstvo je drugi dom za gitaristicu Simone Dow, jer je rođena u Škotskoj. Svi ostali članovi također su veliki obožavatelji britanskih sitcoma.

Foto: EBU/SARAH LOUISE BENNETT

22:13 Ovo bi mogla biti druga sreća za Moniku Linkytė, budući da se prethodno natjecala na Euroviziji 2015. zajedno s Vaidasom Baumilom s pjesmom 'This Time'. Ove godine pjevačica je dobila još jednu priliku kroz litvanski nacionalni izborni show, Pabandom Iš Naujo!, i donosi vrhunske melodije na natjecanje sa svojom novom prijavom Stay. Pjesma je utemeljena na lokalnom folkloru, s stihovima "Čiūto Tūto" koji se često koriste u litavskim narodnim plesovima kao čarobne bajalice. Glazba je dio Monikina života od djetinjstva, a od trenutka kada je prvi put stavila prste na tipke klavira postalo joj je jasno da će glazba biti njezin stalni pratilac u životu.

Foto: EBU/SARAH LOUISE BENNETT

22:09 Albina Kelmendi pokrenula je albansku pop scenu svojim žestokim vokalnim talentom. Sa samo 16 godina stigla je do finala 'The Voice of Albania', nakon što su sva 4 suca okrenula svoje stolice na njezinoj prvoj audiciji. Od tada je prošla kroz razna natjecanja pjesama diljem Europe. Talentirana pjevačica oduvijek je bila okružena pjesmom, odrastala je u kući profesionalnih glazbenika, a sada dvije generacije Kelmendijevog klana udružuju glasove za nastup u Liverpoolu. A glazba je doista obiteljska stvar - Albinina majka Albana i njezin otac Bujar zaljubili su se kroz glazbu. Uz brata Albina i sestre Vesu i Sidorelu, svi će se popeti na eurovizijsku pozornicu. Nažalost, poziv nije upućen Albininim ljubimcima, zlatnim retriverima. Njihova pjesma Duje govori o ulozi ljubavi u obitelji, te svladavanju svih izazova koje život nosi.

Foto: EBU/SARAH LOUISE BENNETT

22:05 Za Austrijanke Teyu i Salenu, sve je u znaku Eurovizije. Upoznale su se tijekom natjecanja u austrijskom talent showu Starmania 21, povezujući ljubav prema Eurosongu. Salena je bila druga na austrijskom predizboru 2019., gdje ju je PÆNDA pobijedila u ždrijebu; i Teya je imala slično iskustvo, izgubivši od Vincenta Buena 2020. Talentirani dvojac napisao je satiričnu pjesmu "Who The Hell Is Edgar?" oslanjajući se na njihova iskustva kao tekstopisaca u industriji koja ženama prečesto ne daje dovoljno priznanja za njihov naporan rad i stručnost.

Foto: EBU/SARAH LOUISE BENNETT

21:59 Predstavnici San Marina Piqued Jacks donose vibracije malih gradova na velike pozornice diljem svijeta. Ovaj alt-rock bend potječe iz malog toskanskog sela, ali to ih nije spriječilo da nastupaju na koncertima prije The Boomtown Rats, Interpol i Chevelle te da im se hitovi vrte na međunarodnim radio postajama. Bend je proslavio izlazak svog posljednjeg albuma Synchronizer skokom padobranom s 4300 metara u stratosferi, a zatim puštajući cijeli popis pjesama s albuma nakon što su sletjeli na pistu. Jacks sanjaju da će snimiti duet sa Stingom i kažu da su sretni što će u zamjenu raditi na njegovom toskanskom vinogradu. A kada je riječ o idoliziranju Britanaca, njihov heroj je Mr. Bean.

Foto: EBU/SARAH LOUISE BENNETT

21:54 Rođena i odrasla u glavnom gradu Gruzije, Tbilisiju, 22-godišnja Iru opisuje kako se od ranog djetinjstva 'utopila u glazbu'; jedno značajno rano sjećanje bilo je sudjelovanje i pobjeda na dječjoj Euroviziji 2011. sa svojim bendom Candy, u dobi od 11 godina. Nakon što je odavno odbacila ružičastu tutu iz svoje juniorske ere, ove je godine Iru prošla kroz finale The Voice Georgia s dirljivom izvedbom Loreenine Euphorije, zajedno sa stvarnom snježnom olujom. Njezina pobjeda došla je uz priliku da predstavlja Gruziju na natjecanju za pjesmu Eurovizije - priliku koju je Iru zgrabila raširenih ruku. A tko bi drugi mogao bolje napisati njezin ulazak na Eurosong nego Giga Kukhianidze - čovjek odgovoran za sve tri gruzijske pobjedničke dječje eurovizijske pjesme, uključujući Candy Music.

Foto: EBU/SARAH LOUISE BENNETT

21:49 Joker Out (koji čine Bojan, Jure, Kris, Jan i Nace) jedna su od najuspješnijih slovenskih grupa; uživajući i uspjeh na ljestvicama i pohvale kritike posljednjih godina. Širok raspon osobnosti članova benda - od metodički pronicljivih do blaženo spontanih - doveo ih je do razvoja jedinstvenog zvuka, koji oni nazivaju 'šagadeličnim rock 'n' rollom'. Njihov energičan, ali zavodljiv brend softboi rocka osvojio je Balkan kao oluja, s njihovim kritički hvaljenim debitantskim studijskim albumom Umazane Misli, koji je postavio nove rekorde streamanja u zemlji i doveo do rasprodanih koncerata diljem njihove domovine. Sada idu u Liverpool s "Carpe Diemom", koji su kao i sve druge pjesme sami napisali. Po njihovim vlastitim riječima, svi su veliki zaljubljenici u Euroviziju.' Publika ih je dočekala ovacijama, te su tako pokazali da su jedan od favorita za finale.

Foto: EBU/SARAH LOUISE BENNETT

21:46 Blanka je napola Poljakinja, napola bugarska umjetnica koja je imala međunarodno putovanje do slave. Nakon što je napisala svoju prvu pjesmu u dobi od 14 godina dok je živjela u poljskom gradu Szczecinu, Blanka je znala da želi biti pop zvijezda, pa je s majkom otišla u SAD i tamo živjela četiri godine. Pjevačica je usavršila svoje izvedbene vještine odlaskom na otvorene mikrofonske sesije diljem Los Angelesa i New Yorka s gitarom pod rukom i pripremljenim glasom. Jedno od tih mjesta bio je The Bitter End, klub u kojem je Lady Gaga započela svoju karijeru. Blankin omiljeni lik iz video igrica je… Blanka (iz Street Fightera II)!

Foto: EBU/SARAH LOUISE BENNETT

21:41 Victor Vernicos (16) je možda mlad (zapravo najmlađi izvođač koji je predstavljao Grčku na Eurosongu), ali ima velike snove! Pjevač dolazi iz vrlo glazbene obitelji, s majkom Grkinjom koja svira klavir i ocem Dancem koji svira trubu, a sam Victor ponosan je i na svoje grčko i skandinavsko podrijetlo. Iako je talentirani pijanist i gitarist, Victorov 'pièce de résistance' su njegova peciva s cimetom, za koje smatra da su savršeni. Na stranu ukusne poslastice, na stil mladog glazbenika utjecali suvelikani poput Eda Sheerana, Johna Mayera i Coldplaya.

Foto: EBU/SARAH LOUISE BENNETT

21:37 Diljá se pojavila na islandskoj glazbenoj sceni početkom 2023. sa svojom pjesmom ''Power' na nacionalnom izboru Islanda za Eurosong. Biti novo ime na velikoj pozornici ponekad može biti izazovno, ali to nije pokolebalo ovu mladu i moćnu kantautoricu jer je Diljá brzo postala miljenica obožavatelja sa svojom porukom o samopoboljšanju i vraćanju vlastite moći koja snažno odjekuje. Pjesmu je napisalo i produciralo veliko ime islandskog popa, Pálmi Ragnar Ásgeirsson, koji je također stajao iza pjesme Unbroken Maríe Ólafs na Euroviziji 2015. Izvan pozornice, Diljá je studentica fizioterapije i predana sportašica CrossFita. Samoproglašena 'eurovizijska štreberica', Dilja je oduvijek bila san predstavljati svoju naciju na natjecanju.

Foto: EBU/SARAH LOUISE BENNETT

21:32 Prošle godine, zajedno s drugim australskim sudionicima Voyagerom, Lambrou se natjecao u 'Australia Decides' sa svojom pjesmom 'Electrify'. Ove godine na Eurosongu predstavljat će Cipar - domovinu svojih roditelja. Uz snažnu prisutnost na društvenim mrežama i stalno rastuću bazu obožavatelja, Andrewovi video zapisi prikupili su impresivan broj pregleda i sljedbenika te su ga stavili u vidokrug legendi glazbene industrije. Sa samo 17 godina potpisao je ugovor s Maree Hamblion u Sony Music Publishingu, što ga je postavilo na put stvaranja glazbe u Australiji i Los Angelesu. Sada je potpisao za City Pop Records i Panik Records i iza sebe ima tri hit singla.

Foto: EBU/SARAH LOUISE BENNETT

21:27 Pop pjevač Gustaph je bio prateći vokal za dva prethodna belgijska nastupa: Hooverphonic 2021. i Sennek 2018. Gustaph stvara glazbu više od 20 godina, a svoj prvi diskografski ugovor potpisao je s 18 godina. Prvim singlom probio se na ljestvice i nagrađen je Zomerhit nagradom belgijskog Radija 2 za najbolji debi godine. Guran u smjerovima s kojima nije bio zadovoljan i potican da šuti o svojoj seksualnosti, Gustaph je napravio pauzu od glazbe, ali je nastavio studirati. Zatim je uslijedila hvaljena suradnja s kultnim projektom plesne glazbe Hercules & Love Affair, čime je dobio zaslužene pohvale za impresivni vokal.

Foto: EBU/SARAH LOUISE BENNETT

21:20 Alika se voli natjecati na pjevačkim natjecanjima, nakon što je trijumfirala na 'Estonian Idolu' i pokazala svoje vokalno umijeće na svim natjecanjima koja je mogla smjestiti u svoj dnevnik, uključujući 'The Baltic Voice'. Što je najvažnije, projurila je kroz estonsko nacionalno finale Eesti Laul zajedno s ukletim klavirom (ili barem s onim koji sam svira), što joj je osiguralo mjesto na Eurosongu. Njezina prva tri singla, Õnnenumber, Bon Appetit i C’est La Vie, dosegla su vrhove radijskih ljestvica u Estoniji, učvrstivši njezinu popularnost u svojoj domovini. Ide na natjecanje s pjesmom "Bridges", koji je napisala s Wouterom Hardyjem, koautorom pobjedničke pjesme "Arcade" Duncana Laurencea na Euroviziji. Alika je također talentirana breakdancerica, reperica i boksačica, iako se čini malo vjerojatnim da će to umijeće demonstrirati na pozornici u Liverpoolu.

Foto: EBU/SARAH LOUISE BENNETT

21:16 Theodor je rođen u Bukureštu, a na Euroviziju kreće sa svojom drskom rock pjesmom 'D.G.T. (Off And On)', nakon što je pobijedio na rumunjskom nacionalnom selekcijskom natjecanju 'Selecția Națională'. On je pjevač, skladatelj i glumac, s impresivno dugim popisom kazališnih i glasovnih zasluga, a to je zato što je počeo nastupati kao vrlo mlad. Jedno od Theodorovih najranijih postignuća bilo je dolazak do polufinala Vocea României Junior (The Voice Kids Romania), a nekoliko godina kasnije nastupio je i na X Factoru Rumunjska. U oba slučaja pokazao je osebujni rock vokal, koji je sada njegov profesionalni zaštitni znak. Theodor također ima policu punu trofeja, uključujući glavne nagrade s Teleorman Pop Festa 2022. i Mihaela Runceanu Festivala 2022.

Foto: EBU/SARAH LOUISE BENNETT

21:12 Od viralnih hitova do zvijezda djevojačkih grupa, uvijek se pričalo o brinetama. Armenska kantautorica Brunette pjeva od svoje četvrte godine, ali je malo odmaknula od dječjih pjesmica koje su je označile . S 15 je napisala svoju prvu pjesmu, a s 18 je izdala svoj debitantski singl, "Love The Way You Feel". Talentirana mlada pjevačica uživa u trenutnom uspjehu na top ljestvicama, sa singlovima Gisher, Smoke Break i Bac Kapuyt Achqerd, koji ostvaruju ogroman broj slušanja u 2022. Ali brineta ne ide uvijek sama; članica je djevojačke grupe En Aghjiknery (ThoseGirlz), poznate u zemlji po velikom hitu Menq, a također je se može naći kako nastupa s Project12, bendom uživo iz Erevana poznatom po epskim obradama s uglađenim plesnim pokretima (samo pogledajte njihov Instagram!).

Foto: EBU/SARAH LOUISE BENNETT

21:07 Predstavnik Danske je zvijezda društvenih mreža. Reiley je objavio svoj debitantski singl 'Let It Ring' prije dvije godine, a u njemu je semplirao zadani zvuk Iphoena. Pjesma je bila toliko uspješna da je Reiley pronašao fanove na južnokorejskim top listama, a sada, nakon niza hit singlova, stigao je u Liverpool. Rođen i odrastao na Farskim otocima, Reiley je dokazao da se može povezati s obožavateljima gdje god oni bili, skupivši gotovo 11 milijuna pratitelja na TikToku - i potaknut će svakoga od njih da glasa za "Breaking My Heart". Pjevačevi omiljeni izvođači su Lizzo, Mimi Webb i Beyoncé, pa očekujte veliki pop nastup na natjecanju!