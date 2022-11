'Umjesto da upadnem u tešku tjeskobu, krizu srednjih godina, počela sam raditi puno stvari za koje sam mislila da nikada neću'

Kada upoznate Jelenu Miholjević, prvo što ćete primijetiti je boja njezina glasa. Nježan je, živahan, topao i pun optimizma, podsjeća me na cvrkut ptica u proljeće. Katkad ga oboji diskretnom ironijom što je posebno upečatljivo kada ju gledate u teatru ili na malim ekranima. Stoga i ne čudi da je osvojila simpatije gledatelja u HRT-ovom spektaklu "Zvijezde pjevaju". Pohvale pljušte sa svih strana, a Gavellina glumica u paru s Prljom iz Leta 3 dobitna je kombinacija. Kojeg god žanra da se ulove, rasturaju.



- U kazalištu isto često pjevam i to zna zvučati nadahnuto, no pjevati uživo s profićima u televizijskom studiju, nešto je sasvim drugo. Jako mi je zanimljivo to što sada, u svojim pedesetima, ponovno mogu osjetiti kako je to biti potpuni početnik i totalna amaterčina - smije se Jelena Miholjević.