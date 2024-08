Bitka za novac će biti žestoka, riječ je o milijunima dolara! Ben Affleck i Jennifer Lopez nisu potpisali predbračni ugovor

Pjevačica i glumica Jennifer Lopez podnijela je zahtjev za razvod od supruga glumca Bena Afflecka nakon dvije godine braka, objavili su u utorak TMZ, portal koji piše o slavnima, i drugi mediji. Lopez je u utorak predala papire za razvod višem sudu okruga Los Angelesa. Strani mediji pišu i da Ben i Jennifer nisu potpisali predbračni ugovor, što znači da je njihova individualna zarada u posljednje dvije godine, bez obzira na ti radi li se o filmskim projektima ili drugom poslovima, zajedničko vlasništvo.

Jlo, navodno, ima neto vrijednost od 400 milijuna dolara, a otkako se udala za Bena snimila je četiri filma, među kojima je i njen projekt koji su kritičari pokopali, 'This Is Me... Now: A Love Story'. Jennifer je u prodaju pustila i koktele Delola 2020. godine, a od 2021. ima i svoju beauty liniju, nije poznato kako će zarada od tih proizvoda utjecati na podjelu imovine.

S druge strane, Ben ima neto vrijednost od 150 milijuna dolara. Prošle godine glumio je u filmovima Air i Hypnotic, a s Lopez i dugogodišnjim prijateljem Mattom Damonom radi na filmu Unstoppable. Američki mediji navode i da je odluku o konačnom razvodu potenciralo i neslaganje oko financija, a jedan od prvih znakova koje su ljudi primijetili kao potvrdu da se Jennifer i Ben više ne vole bila je i činjenica da su u svibnju odlučili prodati vilu u kojoj su živjeli zajedno. Za nju traže 68 milijuna dolara, a kupili su je za 60 milijuna.

Podsjetimo, početkom ovog mjeseca stigla je vijest kako su glumci spremni potpisati papire za razvod. Prema riječima izvora bliskih paru, ova odluka donesena je nakon još jednog propalog pokušaja pomirenja posljednjih tjedana, prenosi Daily Mail.

Više neimenovanih izvora za spomenuti britanski tabloid izjavilo je sljedeće: - Sredili su papire već prije mjesec dana, ali čekaju pravo vrijeme da to objave. Jennifer i Ben će objaviti zajedničku izjavu u kojoj će reći da su se borili da njihov odnos uspije, no bezuspješno. Nisu mogli pronaći zajednički kompromis. Ono što su prije imali je nestalo i oboje su to prihvatili - tvrde izvori.

Ova vijest dolazi netom nakon Affleckove kupovine 20,5 milijuna dolara vrijedne luksuzne vile u losanđeleškoj četvrti Pacific Palisades, na dan kada je njegova uskoro bivša supruga proslavila svoj 55. rođendan. Prijatelji latino dive kažu da je ovaj Benov potez za nju bio kao 'nož u srce'.

