Johnny Depp usporedio sebe s Quasimodom i zahvalio obožavateljima: 'Vi ste ratnici'

Nekoliko mjeseci nakon što je dobio spor protiv svoje bivše supruge Amber Heard (36), glumac Johnny Depp (58) je zahvalio svojim obožavateljima koji su mu bili podrška tijekom cijelog procesa.

- Vi ste ratnici. Zaprepastilo me što ste se svi okupili i izdigli me iz horor showa. Toliko sam naučio gledajući vas. Mogu vam samo reći hvala iz dubine svog bića, za sve. Za svu vašu podršku, hvala vam - poručio je glumac u intervjuu nakon koncerta u Las Vegasu.

Depp je tijekom intervjua objasnio kako će ga negativnosti vezane uz cijelu priču s Amber Heard vjerojatno pratiti cijeli život, a usporedio se i s Quasimodom jer tvrdi da će uvijek osjećati odbijanje onih koji ga smatraju krivim.

Podsjećamo, Depp je tužio Heard zbog klevete i tražio 50 milijuna dolara. Odlučio je to učiniti zbog članka iz 2018. koji je napisala za The Washington Post. U njemu je sebe opisala kao 'javnu osobu koja predstavlja obiteljsko zlostavljanje'. Glumac nije imenovan u tom članku, no tvrdi da ga je to svejedno koštalo unosnih glumačkih uloga. S druge strane Amber je podnijela protutužbu za 100 milijuna dolara.

Johnny i Amber upoznali su se 2009. godine. Vjenčali su se 2015. godine, a brak je trajao samo godinu dana. Ovo suđenje traje još od travnja, a porotnici su saslušali više od 100 sati svjedočenja. Čuli su nekoliko svjedoka s obje strane, a u toj ulozi našli su se i glumac i glumica.

Sudski spor između holivudskih zvijezda postao je tema rasprave na društvenim mrežama, a od samog početka raspravljalo se o krivici i nevinosti nekad skladnog para. Čitavo suđenje bilo je dostupno na internetu, te su ga pratili i mnogi koje inače ne zanimaju teme o ljudima iz svijeta showbusinessa. Javnost je već odabrala svoje strane, jako puno ljudi podržava glumca a Amber je u svom izlaganju rekla kako redovito dobiva stotine prijetnji smrću.

VIDEO Kate Beckinsale na snimanju akcijskog trilera Canary Black u centru Zagreba