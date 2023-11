Joey iz 'Prijatelja' oglasio se prvi put nakon smrti Matthewa Perryja: 'Nikada te neću zaboraviti'

Glumac Matthew Perry preminuo je u subotu 28. listopada u 54. godini života, a pokopan je u petak 4. studenoga na groblju u Los Angelesu u nazočnosti samo najbliže rodbine i glumaca iz hit serije "Prijatelji". Ožalošćeni su se okupili na groblju Forest Lawn u četvrti Hollywood Hills u Los Angelesu, nedaleko od studija Warner Brothers gdje je emisija snimana.

Glumci serije “Prijatelji” nakon njegove smrti bili su “totalno shrvani” zbog čega se nitko od njih danima nije oglašavao na društvenim mrežama. Dapače, nitko od njih do danas nije objavio ništa na svojim profilima, ali nekoliko dana od smrti kolege, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc i David Schwimmer oglasili su se u zajedničkoj izjavi.

"Svi smo potpuno shrvani gubitkom Matthewa. Bili smo više od filmskih kolega. Mi smo obitelj. Ima toliko toga za reći, ali za sada ćemo odvojiti trenutak da tugujemo i probavimo ovaj nesaglediv gubitak. Za sada su naše misli i ljubav s Mattyjevom obitelji, njegovim prijateljima i svima onima koji su ga voljeli diljem svijeta", objasnili su u svom priopćenju za javnost.

A nešto više od dva tjedna nakon njegove smrti prvi se na društvenim mrežama oglasio Matt LeBlanc, njegov kolega i cimer iz serije, u kojemu je Matt igrao voljenog Joeyja.

"Matthew. Teška srca se opraštam od tebe. Vrijeme koje smo proveli zajedno je iskreno među najdražim vremenima mog života. Bila mi je čast dijeliti pozornicu s tobom i zvati te svojim prijateljem. Uvijek ću se nasmijati kad budem razmišljao o tebi i nikada te neću zaboraviti. Nikad. Raširi svoja krila i leti, brate, napokon si slobodan. Puno ljubavi", napisao je Matt u svojoj emotivnoj objavi.

Uzrok smrti nije službeno potvrđen no sumnja se da se utopio u svojoj hidromasažnoj kadi nakon što je pretrpio infarkt miokarda. Glumac je preminuo nakon sportskog treninga na kojemu je bio tijekom jutra i to na popularnom 'piklbolu'. Tu je bio oko dva sata, a po povratku kući poslao je asistenta da obavi neke stvari za njega, a kad se on vratio, otprilike dva sata kasnije, našao je Perryja mrtvog u jacuzziju te pozvao 911.

Mnogi još uvijek ne mogu vjerovati da omiljenog Chandlera Binga više nema, a koliki je trag ostavio u našim životima potvrdila je i glazbenika Adele koja je u tu subotu navečer imala koncert u Las Vegasu. Kada su joj javili da je Matthew preminuo, spremno je zaustavila koncert kako bi mu odala počast pred svima.

Isto tako, kako je Perry bio poznati navijač hokejaškog kluba LA Kings, momčad mu je odlučila odati počast tako što su nekoliko sati nakon njegove smrti na utakmici, točnije na poluvremenu, pustili tematsku pjesmu serije "Prijatelji". LA Kingsi su igrali protiv Vegas Golden Knightsa, a kada je publika čula pjesmu, i oni su krenuli pjevati i pljeskati.

Matthew je redovito posjećivao njihove utakmice, a 2012. je svjedočio pobjedi Kingsa na Stanley Cupu prvi put u 45 godina. Perry je tad rekao da mu je to bila najsretnija noć kao navijaču, budući da je podržavao tim od 1970-ih.

Kasnije su službeno objavljeni prvi rezultati toksikološkog nalaza koji su potvrdili da Matthew Perry nije konzumirao fentanil ni metamfetamin, te nema tragova tih ilegalnih supstanci u njegovom tijelu. Ovo je samo prvi nalaz, a očekuje se i novi veliki nalaz koja bi trebao otkriti je li u njegovom tijelu bila opasna doza nekog lijeka za koji je posjedovao liječnički recept.

