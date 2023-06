Jelena Rozga posvetila dirljiv status Vjekoslavi Huljić. Ella Dvornik: 'Ti si ista otkad sam se rodila'

Na Melodijama Jadrana svoju novu pjesmu 'Idi ti' premijerno je izvela pjevačica Jelena Rozga. Na društvenim mrežama objavila je snimku nastupa, a uz objavu se posebno zahvalila Vjekoslavi Huljić, koja je napisala stihove za tu pjesmu.

"Jučer sam premijerno na Melodijama Jadrana izvela pjesmu ‘Idi ti.‘ 27 godina radim s obitelji Huljić koji su za mene napisali velike pjesme, hitove, mega hitove, ali ‘Idi ti‘ je definitivno jedna od najljepših, ali i najtežih koje sam otpjevala u svojoj karijeri. Vjekoslava, ti si najveći pjesnik. ‘Srce nakit ne voli, treba tebe, trebaš mu da preživi...‘ Cijelu pjesmu pogledajte na mom YT kanalu, a vi mi pišite koji vam je najdraži dio pjesme" stoji uz objavu.

U komentarima joj se javila i influencerica Ella Dvornik koja je napisala da Jelena izgleda jednako kao i kada se Dvornik rodila.

"Dobro gospođo, jel vi starite ikako???? Ja ostarjela 32 godine, a ti ista od kad sam se rodila. Jel ta Vjekoslava Huljić neke napitke isto radi uz stihove????", napisala je.

Inače, zadnja nedjelja u lipnju, barem u Splitu, bila je stvarno za pamćenje. Onako pravo po splitski: puni glazbe, veselja, sreće i druženja gotovo 2000 ljudi otišlo je svojim kućama, zasigurno još pod dojmom manifestacije kakvu može napraviti samo jedno ime u Dalmaciji. Samozatajni skladatelj i producent Tomislav Mrduljaš ovogodišnjim prvim, ali zasigurno ne i posljednjim, Melodijama Jadrana, oduševio je baš sve – publiku, izvođače, producente, pa i nas medije.

- Zadovoljan sam jer smo sve završili lijepo, čini mi se da je publika stvarno zadovoljna, ja sam sretan kad su ljudi pljeskali i kad je sve to skupa prošlo. Nekako mi je pao kamen sa srca. Tehnički je bilo vrlo zahtjevno, prvi put smo tu, novi je prostor, sve je ovo novo za nas. Imamo ogromno iskustvo, ali uvijek kad je novi prostor imamo nekakav pozitivan adrenalin, ali ja se nadam da su ljudi zadovoljni – kazao nam je Mrduljaš po završetku večeri, lagano umoran, ali zadovoljan odrađenim. Jedino čemu se nada, kako je rekao, je da će izvedene pjesme pronaći svoj put do srca slušatelja jer one to zaslužuju. - Nadam se da smo plasirali pjesme koje će ljudi pjevati i da će ovo ljeto biti pod nazivnikom 'Melodija Jadrana’ – rekao je Mrduljaš koji nam je otkrio kako i iduću godinu možemo očekivati ovu spektakularnu reviju glazbe.

