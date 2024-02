Janko Popović Volarić na dodjelu nagrada došao u društvu kantautorice s kojom je izmjenjivao nježnosti

Glumac Janko Popović Volarić (43) već godinama slovi kao jedan od najpoželjnijih neženja u Hrvatskoj i regiji, a od ljetos postoje šuškanja o novoj ljubavi ovog glumca. Naime, nakon Pulskog filmskog festivala mediji su pisali kako je Janko u vezi s kantautoricom Lovorkom Sršen. Glumac i kantautorica tada su se družili, ali se ni jedan ni drugi nisu izjašnjavali oko ovih šuškanja.

Sada su ponovno viđeni zajedno i to na dodjeli nagrade Rock&OFF koja se održala u petak navečer u zagrebačkoj Tvornici kulture. Par je zajedno pozirao i za fotoreportere, a 24 sata pišu kako se nisu odvajali jedno od drugoga te kako su u publici razmjenjivali nježnosti. Lovorka je za ovu prigodu odabrala elegantnu kombinaciju opuštenih traperica i crne dekoltirane košulje te crnu torbu, a Janko je nosio tamni sako i traperice.

2.2.2024., Zagreb - Dojdela Rock&Off nagrade u Tvornici kulture. Photo: Neva Zganec/PIXSELL Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Ni Janko ni Lovorka ne vole govoriti o svome privatnom životu, a glumac je u travnju prošle godine na pitanje o ljubavi kratko kazao: - Sretan sam, sretan sam i sve je dobro - rekao je za In magazin.

Glumac svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti, a ono što je poznato jest da je bio u braku s kolegicom Jelenom Veljačom, a rastali su se 2012. godine. Prije toga, još kao 18-godišnjak, postao je otac sina Davida koji se danas bavi televizijskim poslom.

– S 18 godina dobio sam sina tako da je to stvarno ono... dijete je imalo dijete. Bili smo jako mladi, vrlo brzo smo se rastali tako da tu veliku krivnju nemam. Žao mi je što mi dijete nije raslo onako kako si svi mi to zamišljamo, ali tu nije bilo ratova koji dokazuju meni da sam ja super tip i super tata ili njoj. Tu uopće nitko nije bio najbitniji, odnosno on je bio najbitniji. Rastava ne treba biti toliko strašna ako ljudi gledaju prvo djecu – kazao je glumac o vezi u kojoj je dobio dijete. Prije nekoliko godina podijelio je i fotografiju nastalu na setu na kojoj je pozirao sa sinom, a progovorio je i o njihovu odnosu.

– Mi nismo prijatelji, on ima svoje, a ja imam svoje prijatelje, zna se tko je tko, ali se jako dobro slažemo – rekao je tada Janko u jednom intervjuu o njihovu odnosu.

VIDEO Mia Begović: Nikada mi nisu nudili ulogu zbog koje bi se trebala skinuti