Janis je imala najbolji ženski blues vokala svih vremena, presudila joj ovisnost o heroinu

Janis Joplin, jedna od najvećih američkih pjevačica svih vremena, rođena je na današnji dan 1943. godine. Imala je samo 27 godina kada je preminula 1970. godine, a danas bi, da je živa, proslavila 80. rođendan.

Široko cijenjena kao jedna od najvećih bijelih ženskih blues i rock vokala svih vremena, bila je poznata po svom hrapavom, žestokom i neobuzdanom vokalu i nadimku Pearl. Nakon što je stekla istaknuto mjesto kao glavna pjevačica grupe Big Brother and the Holding Company u kasnim 1960-ima, Joplin je 1969. godine pokrenula vrlo uspješnu solo karijeru. Često nazivana "kraljicom psihodeličnog soula", do danas je prodala milijune albuma.

Rođena je kao Janis Lyn Joplin u Port Arthuru u Teksasu 1943., otac joj je bio inženjer u Texacu, a majka arhivarka na koledžu Port Arthur. Nikada se nije uklopila ni s kim u školi i uvijek je bila usamljenica. Joplin se sprijateljila s otuđenom grupom koja je obožavala blues ploče Bessie Smith, Ma Rainey i Lead Belly. Kao tinejdžerka počela je pjevati u lokalnom zboru. Nakon što je 1960. završila srednju školu, Joplin je upisala Sveučilište Texas u Austinu. Kasnije će odustati od studija kako bi nastavila glazbenu karijeru. Navodila je Billie Holiday, Odettu, Ettu James, Lead Belly i Big Mamu Thornton kao neke od svojih glavnih glazbenih utjecaja.

Janis Joplin ostavila je trag na procvatu folk scene San Francisca, isprva pjevajući za Big Brother & The Holding Company. Postala je poznata diljem svijeta nakon svoje očaravajuće blues izvedbe na pop festivalu u Montereyu 1967. Joplin je izvršila značajan kulturni utjecaj, a njezini psihodelični kostimi, koji su se sastojali od perli i perja, privukli su veliku pozornost.

Godine 1968., menadžer Big Brothera Albert Grossman osigurao je pozamašan ugovor za snimanje s Columbia Recordsom. Joplin je nakon toga napravila niz snimaka na vrhu ljestvice, postigavši ​​hitove poput “Down On Me”, “Piece Of My Heart” i “Summertime”. Godine 1969., prema Grossmanovim uputama, Joplin je okupila novi prateći bend pod nazivom The Kozmic Blues Band. Nastavila je nizati uspjehe, no ovisnost o heroinu loše će utjecati na njezinu karijeru.

Sa svojim novim bendom Joplin je izdala album iz 1969. "I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!", koji je iznjedrio hitove kao što su “Kozmic Blues” i “Try (just a little bit harder)”. Joplin je The Kozmic Blues Band proširila u Full Tilt Boogie Band, koji se često naziva njezinom najboljom pratećom grupom.

U sljedećih nekoliko mjeseci njezina je karijera značajno opala jer Joplin nije mogla prestati s ovisnošću o heroinu. Janis je umrla u dobi od 27 godina od slučajnog predoziranja 1970. Njezine posljednje snimke objavljene su na njenom posthumnom albumu "Pearl" iz 1971. Album je dosegao prvo mjesto na Billboard 200 ljestvici i zadržao se devet tjedana, a sadržavao je i hit singl "Me and Bobby McGee", koji je bio broj jedan.

