Jan odustao na zadnjem pitanju i kući otišao s pet tisuća eura

Mladi natjecatelj Jan Tomich s Malog Lošinja logičkim zaključivanjem dolazio je do točnih odgovora i tijekom cijelog kviza štedljivo koristio jokere, pa je osvojio značajan iznos. Znanje i sreća bili su mu naklonjeni na većem broju pitanja, ali među njima nije bilo i posljednje, 12. pitanje na kojem je odustao, te stoga pao na ljestvici s 15.000 na 5.000 eura. ''Ne bih se kockao i odustat ću“, rekao je nakon što je shvatio da bi previše riskirao odgovarajući na pitanje: Što je u 19. stoljeću stvorio Charles Frederick Worth? A) modnu reviju B) Društvo anonimnih alkoholičara C) utopijsku zajednicu D) radio dramu Da je odgovarao, Jan bi odabrao odgovor B, a točan je bio A.

Netočno je odgovorio samo na dva pitanja. Jedno je bilo o natjecanju ljepote koje se održalo još prije njegova rođenja: Tko je 1992. godine izabran za prvu Miss Hrvatske? A) Vanja Rupena B) Anica Martinović C) Fani Čapalija D) Elena Šuran Odlučio se za odgovor C, a točan je D. Odlično je znanje pokazao o glazbenoj sceni s prošlog stoljeća: Koja je pjevačica prvi hit u karijera imala s pjesmom 'Borderline', 1983. godine? A) Mariah Carey B) Chaka Khan C) Madonna D) Samantha Fox Točan odgovor za koji se odlučio bio je C.

Jan se jako dobro snalazio sa svim pitanjima, pa se pokazalo i da je donio dobru odluku kada je riječ o posljednjem pitanju zbog koje je ipak kući uspio ponijeti značajan iznos od 5.000 eura.

