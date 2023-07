Jakov Sedlar: Iza Kevina Spaceyja je najgorih 5 godina života, sretan sam što će doći u Hrvatsku

Glumca Kevina Spaceya oslobođen je svih optužbi za seksualne prijestupe na sudu u Londonu. Sudilo mu se po 12 točaka optužnice za seksualne prijestupe protiv četvorice muškaraca između 2001. i 2013. kada su bili u 20-im i 30-im godinama, a kada je čuo da je oslobođen optužbi glumac je zaplakao. Ova vijest je iznimno razveselila i našeg redatelja Jakova Sedlara koji je s oskarovcem odličan prijatelj kojeg je angažirao u igrano-dokumentarnom filmu o Franji Tuđmanu.

- Nakon suda u New Yorku i sud u Londonu oslobodio je Kevin Spaceya po svim točkama optužnice. Za mene i za sve one koji ga poznaju kao osobu (a ne samo kao sjajnoga glumca) ovo je bila očekivana odluka londonske porote. No, kako živimo u svijetu koji nerijetko zna biti i nepravedan, zadnjih nekoliko mjeseci bilo je vrlo stresno što se ovoga slučaja tiče. Naime, ako sam ikada u životu upoznao nekoga tko je istovremeno umjetnik najviše svjetske razine, vrhunski intelektualac ali i osoba koja ima empatiju za svakoga tko nešto treba, onda je to Kevin Spacey. Bio sam svjedokom kada je davao savjete mladim glumcima na početku karijere, mlađim kolegama koji bi ga pitali za mišljenje o nekoj ulozi koju bi u tome času kreirali, glumio je besplatno u projektima početnika koji su u njemu vidjeli Boga, držao satove glume onima koji nisu imali novca za platiti neku glumačku školu ili kurs glume. Nebrojeno puta bio sam svjedokom njegovih genijalnih imitacija Jack Lemona, Bill Clintona, Marlon Branda, Al Pacina... Znao sam za njegova razmišljanja o različitim temama. Uvijek je bio spreman za razgovor za sve što se događa. Nikada nije bio osoba koja bi zbog svoga statusa ignorirala bilo koga bez obzira o kome se radi. Stoga su optužnice protiv njega bile veliki šok za njega i za sve koji su ga bolje poznavali. Jednostavno, u njima nije bilo ništa od onoga po čemu je Kevin bio drugačiji i poseban. - kaže nam Jakov Sedlar.

Kada je povodom 100. obljetnice rođenja, pripremao film o Franji Tuđmanu, prva misao mu je bila angažirati Kevina Spaceyja kao nekoga tko bi na najbolji način napravio ono što je redatelj smatrao da treba u filmu o najvažnijoj hrvatskoj političkoj osobi uopće.

- Unatoč nekim sugestijama da može biti problema zbog Kevina i njegovoga nezavršenog sudskog slučaja u New Yorku i Londonu, ni u jednom trenutku nisam bio u dilemi da li mu ponuditi ulogu. Ulogu je prihvatio s veseljem, temeljito kao i uvijek, čuli smo se često, pitao me za niz detalja. Rad s njim bio je čisti užitak... U Torinu mu je 16. siječnja 2023. talijanska filmska akademija dodijelila posebnu nagradu za životno djelo. Sa sinom i unukom, na njegov poziv, zajedno s još 12 mu bliskih osoba, nazočio sam tome događaju. Bio je silno uzbuđen, posebno je zahvalio Francu Neru i meni kao osobama koji smo mu , kao jedini u zadnjih pet godina, omogućili da radi ono što najbolje zna: da glumi. Bez obzira što je znao da nije kriv, suđenje u Londonu očekivao je sa strepnjom. Bilo mu je drago da će porota, a ne samo jedan sudac donijeti odluku. Smatrao je to pravednijim načinom, jer u poroti sjede ljudi različite životne dobi , razmišljanja, iskustva....Konačno: on je nevin. I u SAD-u i u Engleskoj. Ne zaboravimo, engleski sudovi su vrlo striktni. Johnny Depp oslobođen je u SAD-u, ali osuđen je u Engleskoj. Kevin Spacey oslobođen je u obje države! - govori Sedlar i dodaje kako je iz Kevina pet najgorih godina u njegovom životu.

- Najgorih, jer je znao da nizašto nije kriv, a mnoštvo medija unaprijed ga je proglasilo krivim. Tijekom toga izgnanstva kontaktirali su ga mnogi kolege, uglavnom tajno, jer svrstati se uz njega tijekom toga perioda značilo je biti na listi nepoćudnih i onih koje je moguće optužiti za nešto makar kao suučesnika. Rijetki poput Lady Judy Dench javno su stali uz njega. Ponosan sam što nisam podlegao medijskoj histeriji i histeriji još nekih adresa (uključujući i hrvatske) koji su unaprijed napisali i optužnice i presudu. Nisam podlegao, jer sam znao o kakvome se čovjeku i umjetniku radi. Kako je nemoguće da takva osoba zaista bude kriva za stvari koje su mu nametnute kao krimen. On jednostavno nije čovjek koji bi bilo koga uvrijedio ili se ponašao nasilnički prema bilo kome. Drago mi je da je i londonski sud presudio kao i onaj u New Yorku. - kaže i pita se:

- I što sada? Da li će se itko ispričati tome veličanstvenom glumcu koji je , između ostaloga najnagrađivaniji glumac u povijesti filma i kazališta? Da li mu itko može vratiti pet godina izbivanja sa svjetske kazališne i filmske scene? Nije samo u pitanju novac, mnogo značajnija je činjenica da su lažne optužbe zaustavile velikoga umjetnika da usrećuje milijune gledatelja širom svijeta. Što je sljedeći korak? Da li će Hollywood priznati pogrešku što ga je, bez pravomoćne presude, a na temelju lažnih iskaza, izbacio iz svih mogućih projekata? To nitko ne zna, zapravo to znaju oni koji su ga lažno optužili jer je nekome smetao kao umjetnik, kao intelektualac i kao osoba koji je vodio svoj život na način koji je njemu blizak ne povodeći se za bilo kojim trenutačnim trendom.

Osobno sam zadovoljan i sretan ponajprije zbog njega, ali i zbog činjenice da smo upravo u ovim teškim trenutcima za njega još više učvrstili prijateljstvo koje je nastalo isključivo zbog sličnih gledanja na život i svijet oko sebe. Prijateljstvo koje nije i ne može uzdrmati bilo koja lažna optužba ili sumnja. Sretan sam, jer znam da će Kevin Spacey doći u Hrvatsku koju je zavolio i zbog njezinih prirodnih ljepota, i zbog sjajnih sportaša, ali i zbog prvoga hrvatskog predsjednika kojega je maestralno odigrao u filmu "Bilo jednom u Hrvatskoj". Mislim da će svoje ponovno rođenje proslaviti upravo u Lijepoj našoj. - poručuje redatelj.

