Iznenada preminuo dječji glumac i plesač, imao je samo 14 godina

Britanski dječji glumac Jack Burns iznenada je preminuo u 15. godini, a uzrok nije poznat, piše Metro.

Mladi glumac bio je poznat po svom plesačkom umijeću, zbog čega su ga prozvali "novi Billy Elliot". Gledateljima je najpoznatiji po ulozi u seriji "Outlander" koju gledamo na Netflixu.

Vijest o njegovoj smrti objavili su na stranicima plesne Elite akademije kojuje pohađao od 2014. godine.

- S velikom tugom u srcu objavljujemo kako nas je 1. prosinca tragično napustio naš student Jack Burns. Jack je bio inspricaija svima s kojima je radio i ušao je u srca svih članova naše akademije. Svi smo potpuno devastirani i upotrazi za odgovorima - piše u objavi.

Policija je objavila kako Jackova smrt nije sumnjiva, a uzrok smrti bit će poznat nakon obdukcije.

Od Jacka se na društvenim mrežama danas opraštaju prijatelji, ali i fanovi serije Outlander.

Rest in Peace 14 year old Ballet Star Jack Burns from Greenock, who has died suddenly, such a young talent, achieved a place at the prestigious Glasgow Ballet School aged 9, condolences to Parents & Brother. Sleep tight Jack. pic.twitter.com/Kyd0B9J8ES