Ivica pobijedio četvero lovaca s 22 sekunde, pa mu Morana poručila: 'Dobili ste ovce i novce'

U ovotjednoj Superpotjeri Ivica Žuro nadigrao je četvero lovaca i napustio natjecanje s osvojenih 10.000 eura. Željka Kavčić, Lucian Šošić i Martina Strukić nisu uspjeli pobijediti lovce te su kući otišli bez novčanih iznosa.

Prva natjecateljica Željka Kavčić iz Pule, prvostupnica je ekonomije, ali ne radi u struci. Kako je rekla, ove godine je ponovno u školskim klupama, u jednoj srednjoj školi kao pomoćnica u nastavi.Što se tiče osvojenog iznosa, iznad pet tisuća eura sve bi smatrala uspjehom.

U prvom krugu, Željka je točno odgovorila na dva pitanja i tako osvojila 1.000 eura. U brzopoteznoj se igri odlučila na igru protiv četvero lovaca koji su ponudili 10.000 eura i zatražili 35 sekundi na svom satu. Željka nije znala da je s Alom Banom nastupala supruga Romina Power, kao niti da se od pet znamenki sastoje svi poštanski brojevi u Hrvatskoj. Bilo joj je nepoznato i da je u Barceloni na otvaranju Olimpijskih igara Antonio Rebollo ispalio vatrenu strijelu. Iako je imala veliku prednost od 25 sekundi, lovci su je nadigrali sa šest sekundi. Točno su odgovorili na sva pitanja.

Foto: HRT

Lucian Šošić iz Donjeg Dolca, smještenog u Gornjim Poljicima, po struci je profesor hrvatskog jezika i u manjoj mjeri profesor engleskog jezika, ali trenutno se ne bavi niti jednim od toga. Radi kao prevoditelj. U slobodno vrijeme bavi se svim i svačim.

- Ja nisam ovdje došao zbog novaca, došao sam zbog jednog puno plemenitijeg razloga, pojavit se na televiziji, rekao je Lucian!

U prvom krugu odgovorio je točno na svih pet pitanja. U brzopotezno igri odlučio je izazvati svih pet lovaca. Oni su ponudili 30.000 eura i zatražili 50 sekundi na svom satu. Nije znao da gušče, gače, apače kvače, te da je Abraham u razgovoru s Jahvom pokušao spasiti Sodomu i Gomoru. Nije znao niti da su iz Nizozemske kompanije koje su na Tajvanu izgradile utvrdu Zeelandiju. Unatoč sjajnoj igri supertim lovaca nadigrao ga je s osam sekundi.

- U sekundi se dogode svakakve čudne stvari u glavi, rekao je Lucian!

Foto: HRT

Martina Strukić iz Zagreba, aktivna je u jednoj medijskoj kući, radi se o jednim dnevnim novinama. Velika joj je strast sakupljanje vintage odjeće. Što se tiče novaca, realno koliko bi meni trebalo tu je neosvojivo, ali svaka pomoć je dobro došla. Sve više od pet tisuća eura bi mi bilo "top", rekla je Martina. U prvom krugu točno je odgovorila samo na prvo pitanje. U brzopoteznoj igri odlučila se suprotstaviti timu od pet lovaca. Ponudili su 10.000 eura i zatražili 40 sekundi na svom satu.

Martina nije znala da su ptice razred kralježnjaka koji se razvijaju u avijariju, kao ni da je "Rat i mir" roman u kojem Andrej Bolkonski umire nakon bitke kod Borodina. Nepoznato joj je bilo i da je Miss Americana dokumentarac o pjevačici Taylor Swift. Netočno je odgovorila i na pitanje koje se žlijezde u ljudskom tijelu ponekad nazivaju i suprarenalnim - radi se o nadbubrežnim žlijezdama, također nije znala da se izraz gerilsko ratovanje počinje upotrebljavati za vrijeme rata na Pirenejskom poluotoku. Nastavila je niz netočnih odgovora - nije joj bilo poznato da je Velebitska degenija glavni motiv zastave Ličko-senjske županije, mislila je da je riječ o Zadarskoj županiji. Venecija je primjer Sestrierea, grada podijeljenog na koliko dijelova? Rekla je 12, točno je šest dijelova.

Dean nije znao da je Šerpa ime nepalskog naroda što znači "ljudi s Istoka". Sven nije znao da je bicikliranje jedna od triju disciplina Olimpijskog triatlona duga 40 km. Unatoč 20 sekundi prednosti izgubila je od lovaca. Nadigrana je s 11 sekundi.

- Ovo je bila prilika života, rekla je Martina!

- Sami ste rekli, predali ste se, ali "fajter" ste, velika, strašna trema vas je progutala, rekla je Morana!

Foto: HRT

Ivica Žuro iz Splita, konzultant je za financiranje i upravljanje poduzećima, za financiranje pravnih osoba, pored toga aktivan je kao povremeni komentator ekonomskih zbivanja. Zanimaju ga razni hobiji, neki od njih su fotografija i košarka. Na Joškov upit koja sredstva traži u kvizu, Ivica se je rekao da traži da prvo prođe prvo pitanje, pa će onda vidjeti kao će se priča odvijati. U prvom krugu točno je odgovorio na tri pitanja.

- Dali su mi misliti itekako, ali sam zadovoljan jednom činjenicom, znači na prethodnim nastupima na Potjeri imao sam čast igrati protiv sviju, osim protiv gospodina Deana i konačno mi se veliki san ispunio. U svim ponudama je on, znači ja se sada mogu ostaviti kvizaštva, nastupa na kvizovima, to je to, nema dalje, našalio se Ivica.

U brzopoteznoj se odlučio za igru s četiri lovca za iznos od 10.000 eura i 34 sekunde koje su zatražili lovci na svom satu. Ivica nije znao da su IELTS i TOFEL kratice poznatih testova za provjeru poznavanja engleskog jezika, te da je Goonies skupina filmskih dječaka koji žive u Goon Docksu. Deanu nije bilo poznato da je Gina Haspel prva žena koja je izabrana za šeficu tajne službe CIA-e, a Krešo nije znao da je San Diego nakon Los Angelesa najmnogoljudniji grad Kalifornije. Ivica je nadigrao lovce s 22 sekunde prednosti.

- Dobili ste Deana, ovce i novce, rekla je Morana!

