Ivana je odustala na 13. pitanju, znate li zanimljivost o velikom svjetskom stadionu?

Visoko 13. pitanje u ovotjednom izdanju kviza Tko želi biti milijunaš otvorila je Ivana Dakić koja je na spomenutom pitanju odustala i napustila emisiju s 18.000 eura. Upoznali smo i Marinu Maslovaru koja s osvojenih 2.500 eura i jednim džokerom na raspolaganju, nastavlja put do glavne nagrade u idućoj emisiji.

31-godišnja Ivana Dakić dolazi iz Zagreba, po struci je magistar ekonomije, zaposlena je u IT industriji i trenutno radi za hrvatsku start up kompaniju. U slobodno vrijeme voli putovati i igrati kvizove, a prije desetak godina natjecala se i u Potjeri. U današnjoj emisiji nastupala je kao prva natjecateljica, a sjajno i bez džokera igrala je sve do 9. pitanja kad joj je zatrebala pomoć.

Na pitanju za 2.500 eura tražio se naziv kojim statističari zovu sveprisutnu Gaussovu distribuciju, a uz pomoć džokera "zovi" potvrdila je sumnje i odgovorila točno - normalnom. „Adam je prvi, a Eva druga. Tko je treći čovjek?”, glasilo je 11. pitanje na kojem je Ivana iskoristila novi džoker, „pitaj publiku”. Uz pomoć visokih 70 % glasova publike za odgovor C, Ivana je točno odgovorila i osvojila lijepih 10.000 eura.

Posljednji džoker Ivana je zatrebala na idućem pitanju u kojem se tražilo ime „dobrog cara” čija je vladavina označila razdoblje najveće gospodarske i socijalne stabilnosti Rimskoga Carstva.

Magistrica ekonomije imala je nekoliko opcija u glavi te je uz pomoć džokera „pola-pola” stigla do točnog odgovora, Dioklecijana, i osvojila 18.000 eura! Ivaninu sjajnu igru zaustavilo je „nesretno” 13. pitanje u kojem se tražila osoba po kojoj je 2021. nazvan stadion koji ima 134.000 sjedećih mjesta.



Odlučila je odustati i zadržati osvojenih 18.000 eura jer nije bila sigurna.Točan odgovor bio je po Narendri Modiju.

Marina Maslovara dolazi iz Zagreba, u mirovini je dvije godine, a upoznali smo ju kao drugu natjecateljicu danas. Tijekom igre iskoristila je dva džokera, „pola-pola” na šestom pitanju, i džoker zovi na 9. pitanju koje je glasilo: „Tko je izjavio da ima dvije velike ljubavi: fiziku i pustinjski krajolik?”.Iako njezin džoker nije bio siguran, Marina je odlučila odgovoriti pod D Oppenheimer, osvojila je 2.500 eura i put do glavne nagrade nastavlja u idućoj emisiji uz džoker „pitaj publiku” na raspolaganju.

