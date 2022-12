Ivan Pažanin otkrio kakav je njegov ljubavni status i s kim provodi najviše vremena: 'Uživamo u suživotu'

Jedan od najpoznatijih domaćih chefova Ivan Pažanin (38) Božić će provesti s obitelji na Čiovu, a kako je kazao u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju, društvo će mu praviti i njegov vjerni pas Pjer, budući da Ivan trenutačno nije u vezi.

- Nema ljubavnog statusa. Slobodan sam. Radin i uživan. Doć će vrime i za to. Nadan se da ću jednog dana imat familiju i dicu, zašto ne. Ako pitaš mog oca i mater, oči će mi izvadit da di su dica. To je tako normalno u Dalmaciji. Volin ja dicu. Ali vrime se prominilo, nije više ka prije. Sve se pomaknilo. Ako si u nekom poslu di puno putuješ, prođe vrime brzo. Ja nisan nikad u životu ovisija o nikome. Kuvan, peren, čistin, peglan, to mi je lipo i to mi nije nikakav problem, kazao je u svom stilu Pažanin, kojeg mnogi svrstavaju među najpoželjnije hrvatske neženje. Kazao je kako ipak najviše vremena provodi s jazavčarom Pjerom.

- Pjer je sve na svitu. Uživamo u suživotu. Sad san naučija i bit i živit s njim, za šta je tribalo neko vrime, ali on mi je dar s neba. Baš uživan s njim, ima poseban karakter. Ko je gazda? Hehe, koliko god san ja grlat, sve san na kraju njemu prilagodija i nije mi ža. Ako njemu nešto ne odgovara, ja to mičen, šta ću. Pjer je skoro uvik sa mnon na putu. Super nam je. Baš je plemenita beštija, koja čak ima i skale za pse kako bi se mogao popeti na krevet kad mu srce zaželi. Chef je popularnost stekao kao član žirija showa "3,2,1 kuhaj".

-Televizija ti uđe u krv. I showovi. To je jedan jako interesantan dio mog života. Dugo sam bio u tome i sretan sam zbog toga. Tribalo mi je da se naviknem na popularnost. Kad se privikneš to postane normalno i prilagodiš se tome. Znaš da ne možeš sve radit ko i neki ljudi koji nisu javni. Naučiš živit s tim, al ne opterećujen se time, radin šta oću, iden di oću. Prilaze mi ljudi uvik pozitivno i dobronamjerno i to je super, nisan ima nikad negativna iskustva, svi prate kužinu, sve generacije. Svima je hrana interesantna. Moš pričat i s ditetom od 5 godina i bakom od 90. Tako punim energiju, kaže Ivan.

VIDEO Vjekoslava Huljić: "U pjesmi sam ograničena, a u knjizi se mogu otkačiti i izmišljati do mile volje"